Dolph Ziggler estaba listo para su despido de WWE

Ya no solo de 2023 sino uno de los despidos más sorprendentes de la WWE en los últimos años fue el de Dolph Ziggler. Seguro que muchos de nuestros lectores comenzaron a ver Raw, SmackDown, NXT y demás cuando el luchador ya formaba parte de la empresa. Nos tenemos que ir hasta 2004 para señalar cuando The Show-Off firmó un contrato de desarrollo para unirse al extinto territorio Ohio Valley Wrestling. Si nos vamos a 2006 nos encontramos con Spirit Squad. Y en 2008 nació el verdadero DZ.

► Dolph Ziggler, listo para el despido

Pero casi dos décadas después fue despedido y en la actualidad se encuentra dando sus primeros pasos en NJPW, donde ha iniciado una rivalidad con David Finlay, el Campeón Global IWGP. Poco a poco iremos viendo cómo resulta este nuevo capítulo en la carrera de Dolph. Antes, nos detenemos en su reciente aparición en Busted Open Radio porque en ella aborda por primera vez en público su salida de la que durante tanto tiempo había sido su casa en la lucha libre profesional.

«Estaba preparado. Durante los últimos seis, ocho, diez meses, pensaba, ‘En algún momento, tengo que hacer un cambio aquí’. A medida que te preparas y te das cuenta de que no tienes la oportunidad de participar en una lucha de PPV y robar el espectáculo. No tienes la oportunidad de tener una lucha de seis minutos para robar el espectáculo. Tienes una lucha, dura tres minutos, no tienes una entrada y todos saben quién va a ganar. ¿Puedo encontrar una manera de hacer que funcione? Cuando eso comenzó a suceder, incluso hace unos años cuando Roode [Bobby Roode] y yo estábamos en pareja, pensaba, ‘En algún momento, tengo que estar listo para irme. ¿Mi forma física y resistencia seguirán estando ahí?’.

«Me he estado preparando durante tanto tiempo y poniendo las cosas en orden para irme, no fue como ‘¿Qué? ¿Qué hago ahora? Estoy libre’. Estuve planeando durante la mitad de este último contrato pensando, ‘Sé que en algún momento, me están pagando demasiado para quedarme en casa, así que tengo que salir de aquí’. Siempre quise estar listo para todo, por si acaso decían, ‘Sé que has estado haciendo luchas de 90 segundos, ¿puedes hacer una de 30 minutos con The Undertaker?’ Claro que puedo.

«De todos modos, estaba listo para irme, solo quería tener todas las opciones disponibles. No fue algo repentino. En los últimos meses, envié correos electrónicos al jefe diciendo, ‘Tengo que mudarme a otro lugar, ¿puedes permitirme hacer esto?’ Eventualmente, sin un intercambio exacto, así es como se resolvió. No fue extraño porque llevaba seis, ocho, diez meses pensando, ‘Aquí viene’. Ahora, tenía 90 días para sentarme, lo cual me rompió el corazón, pero simplemente intensifiqué mis entrenamientos.»