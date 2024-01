Dana White: «En UFC alucinaron por firmar a CM Punk»

Estaba terminando diciembre de 2014 cuando se anunció oficialmente la firma de CM Punk con la UFC. El entonces luchador retirado -no había pasado ni un año desde su controvertido adiós a WWE- estaba dando comienzo a su carrera como peleador de MMA sin ninguna experiencia previa.

De ahí que no hiciera su debut hasta casi dos años después, y que perdiera tan rápidamente, cuando en septiembre de 2016 enfrentó a Mickey Gall.

We will find out this Saturday at #UFC203!@CMPunk vs @MickeyGall pic.twitter.com/75wyXkOQ8j

— UFC (@ufc) September 8, 2016