Stardom: Mayu Iwatani retiene ante Syuri

Desde el Tokyo Dome City Hall, Stardom presentó su evento «Ittenyon Stardom Gate».

► Mayu Iwatani mantiene su hegemonía

Em batalla de tercias, Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita) se imponen a God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Saki Kashima).

Siguió un choque de parejas donde Divine Kingdom (Maika y Megan Bayne) enfrentaron a Giulia y Suzu Suzuki sin que hubiera vencedoras. Tras la lucha subieron al ring Thekla y Mai Sakurai, junto con Giulia y Maika; Giulia anunció el fin de Donna del Mondo por así convenir a sus intereses.

En el turno principal, Mayu Iwatani logró la tercera defensa del Campeonato Femenil IWGP superando en una recia refriega ante Syuri. Iwatani se aplicó al máximo para defender su cetro, mostrándose completamente restablecida.

Los resultados completos son:

Stardom «ITTENYON STARDOM GATE 2024», 04.01.2024

Tokyo Dome City Hall

Asistencia: 1,536 Espectadores

0. HANAKO, Yuzuki y Ranna Yagami vencieron a Lady C, Hina y Sayaka Kurara (8:11) con un Rolling Arrow de Yuzuki sobre Kurara.

1. Hazuki, Hanan y Saya Iida derrotaron a Starlight Kid, Fukigen Death★ y Rina (9:21) con un Blockbuster Hold de Hanan sobre Rina.

2. Mina Shirakawa y Mei Seira vencieron a Mai Sakurai y Thekla (8:42) con La Magistral de Seira sobre Thekla.

3. Saori Anou, Yuna Mizumori y SAKI derrotaron a Natsuko Tora, Momo Watanabe y Ruaka (8:22) con un Temps Tendre de Anou sobre Ruaka.

4. Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM vencieron a MIRAI, Ami Sohrei y Saki Kashima (10:45) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Kashima.

5. Giulia y Suzu Suzuki vs. Maika y Megan Bayne – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

6. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) derrotó a Syuri (19:06) con un Avalanche-Style Reverse Frankensteiner defendiendo el título