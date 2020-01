Quedan menos de dos semanas por delante para la celebración de Royal Rumble, uno de los eventos más atractivos cada año en WWE, donde suelen darse algunos de los momentos más impactantes del calendario anual. Suelen ocurrir en las campales, que están abiertas a 30 sorpresas cada una. Obviamente, no todas las entradas a las mismas van a ser sorprendentes. De hecho, sabemos más o menos quienes serán la mayoría de participantes. Pero, como siempre, esperamos que la empresa sorprenda con algunas caras inesperadas.

No hablamos del debut de nadie sino que esta vez lo hacemos de regresos. De regresos de Superestrellas que llevan meses lesionadas y que podrían encontrar en este evento, en estas campales, el momento perfecto para volver a la acción.

► ¿Quiénes podrían regresar en Royal Rumble?

5- Jinder Mahal

A mediados del mes pasado el «Mahajará Moderno» hizo algunas publicaciones en redes sociales mostrando cómo se está preparando para su regreso así como incluyendo un reloj para confirmar que se acerca la fecha. Probablemente podría haberlo hecho ya si solo tenemos en cuenta su salud, pero entendemos que la compañía quiere reservarlo para este nuevo evento. No tanto porque tengan grandes planes para él, lo cual podría ocurrir dado que no se sabe nada al respecto, sino simplemente porque sea una sorpresa entre los participantes.

Mahal no lucha desde el mes de junio de 2019 y ha hablado de hacer un «regreso legendario». No está claro si será para tanto pero será desde luego importante que vuelva a la programación de WWE e intente volver al estatus que tenía en 2018.

4- Nia Jax

Podríamos decir lo mismo de la samoana que del luchador hindú. También la hemos estado viendo entrenando y creemos que WWE solo se está reservando su carta para entrar sorpresivamente en la campal femenil. Del mismo modo, nada se ha comentado acerca de qué pasará cuando vuelva, si continuará mostrando su cara más malvada o volverá a ser una luchadora amable. O si volverá a por un campeonato. Si entra a la campal no debemos descartar que gane, aunque por otro lado, personalmente, no creo que estuviera entre las favoritas.

Por otro lado, recientemente surgió el rumor de que está filmando viñetas para su vuelta a los encordados, lo cual supondría que no volvería en este evento sino más adelante. Aunque también se comentó que más que viñetas podría ser un documental.

3- Cain Velásquez

Tenemos muchas ganas de que la estrella de ascendencia mexicana muestre lo que puede hacer en un encordado. Hasta ahora apenas ha tenido oportunidades debido a sus problemas de lesiones, que impidieron que diera un buen combate con Brock Lesnar por el Campeonato WWE. Durante este tiempo que ha estado ausente ha estado recuperándose y preparándose para continuar su carrera como Superestrella y la campal varonil sería una buena ocasión para que demuestre sus habilidades, en un entorno en el que no tendrá que esforzarse tanto.

Además queremos destacar que las casas de apuestas lo sitúan como uno de los favoritos, algunas como el favorito, para conseguir la victoria y hacerse con un hueco en WrestleMania 36. Es más, esa sería la mejor forma de que lograra tener un combate en el magno evento sin tener que disputar demasiados hasta entonces, pudiendo mantenerse a salvo hasta entonces.

2- Jeff Hardy

«The Charismatic Enigma» se encuentra bien si hablamos únicamente de la lesión que lo apartó de la acción en WWE, si se mantiene todavía fuera de los encordados se debe a sus problemas de adicciones. También hemos hablado de si podría irse de la empresa como parece que hará su hermano, pero en su caso tendrá que esperar bastante más para hacerlo, si es que ese es su deseo.

No ha salido mucha información a la luz acerca de cómo va su tratamiento, pero si todo ha ido bien, o lo suficientemente bien, quizá Jeff Hardy encuentre en el 26 de enero su fecha perfecta para regresar, para dejar todos los problemas atrás de una vez por todas y seguir disfrutando y haciendo disfrutar a la fanaticada de su talento.

1- Edge y Paige

Sí, son seis no cinco pero digamos que ambos se encuentran en una situación similar, por lo que no creemos necesario abrir dos puntos para hablar de ellos. Triple H habló recientemente de ellos para comentar que si bien le encantaría que volvieran a la acción, prefiere que tengan una vida larga y saludable, por lo que, tratándose de WWE, no podrán volver si los médicos no lo aprueban.

Nos atrevemos a adelantar que ninguno de los dos podrá regresar nunca a la acción, pero hasta el Rumble no vamos a confirmar ni desmentir nada. Porque en caso de que ellos mismos lo desmintieran, como ha hecho el ex luchador en varias ocasiones, no tanto la ex luchadora, que acaba de decir que quiere entrar a la campal varonil, lo tomaríamos como un intento de engaño.