Edge y Paige han estado en el centro de constantes rumores que sugieren su regreso a la acción en el ring; sin embargo, el propio Edge lo ha desmentido en más de una ocasión, y en el caso de Paige, su propia madre se ha encargado de echarle tierra a cualquier ímpetu en referencia a que su hija vuelva a luchar.

Triple H estuvo este fin de semana en Blackpool con la finalidad de promocionar el más reciente especial de WWE, NXT TakeOver: Blackpool II que se llevó a cabo este domingo, y en dicha localidad, pudo platicar con Sportskeeda, donde se pronunció sobre los posibles regresos de Edge y Paige a un ring de WWE.

Triple H manifestó que le «encantaría» ver regresar a ambos, pero sostiene que la salud es lo primero, además de abrirse sobre las circunstancias que vieron a Daniel Bryan regresar a la acción dentro del ring.

«Cuando hablas de personas tan talentosas como Edge y Paige, ¿quién no quiere que regresen? Soy fanático como todos los demás, y sí, me encantaría verlos subir al ring y competir. Sin embargo, más importante que eso, me gustaría verlos vivir vidas largas y saludables. Su salud es lo primero. Las personas son lo primero. Así que todo esto del regreso es genial pero, al final del día, no lo es todo.«

«Entonces, con ambos, sería una elección personal para ellos … No, no debería decir eso. La elección personal sería solo una parte, y el dictamen médico sería la otra parte. WWE está en un nivel diferente. Casi no hay otro nivel, desde un punto de vista de supervisión médica.«

«El hecho de que uno tenga a un médico de vez en cuando no significa que tenga un protocolo médico, ¿verdad?»

«El juego» continuaría discutiendo cómo el cambio de estilo ha hecho que sea mucho más importante proteger a los talentos que pueden correr el riesgo de sufrir daños irreparables.

«Entonces, para nosotros, hay ciertas aristas. Si creemos que no es lo mejor para alguien, priorizamos al ser humano y su salud a largo plazo. La vida continúa por mucho tiempo después de que esto termina, especialmente ahora. El estilo y el contacto han aumentado dramáticamente, por lo que si llega a un punto en el que le decimos, médicamente, ‘No es lo mejor para usted’, puede hacer muchas cosas para regresar.«

«Si lo hace, tal vez sea una opción, pero es una decisión médica. Si nuestros expertos médicos dicen que creen que esta persona ha hecho lo que sea para rehabilitar su situación, si lo han hecho todo y están seguros de volver al ring, entonces lo permitimos.»

Triple H luego revelaría las circunstancias en las que Daniel Bryan regresó al cuadrilátero luego de retirarse de la competencia dentro del ring debido a una lesión.

«Lo has visto con Daniel Bryan. Ninguno de nosotros pensó que Daniel Bryan iba a subir al ring, al menos en nuestro caso. Y esa era una pregunta para él. Pero tuvimos una conversación con él sobre ‘Si los expertos médicos te dicen que esto no es lo mejor’, ¿verdad? Pero trabajó extraordinariamente duro durante mucho tiempo para regresar físicamente a un lugar donde los equipos médicos, las mismas personas que lo descalificaron, estaban dispuestos a decir: ‘Bien, ahora siento que este es un regreso seguro’.»

Indistinto de las declaraciones de Triple H, quien tiene la película clara sobre el tema, Paige bromeó sobre su supuesto regreso en el Royal Rumble, indicando que entraría en el lugar número dos de la batalla campal varonil, para hacerle frente a Brock Lesnar:

I am coming back to the #royalrumble you guys. I’m entering myself into the men’s and being number 2 and taking that bish to suplex city then go on to win the whole thing.. 😂 pic.twitter.com/fGIswON9Tf

— PAIGE (@RealPaigeWWE) January 12, 2020