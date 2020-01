Interesante rumor sobre el regreso de Nia Jax a WWE

La recuperación de Nia Jax ha ido mucho mejor que la de Ruby Riott a pesar de que a finales de 2019 se adelantó que ambas podrían estar de vuelta al mismo tiempo, en Royal Rumble 2020. Pero recientemente supimos que si bien la segunda estuvo en el Centro de Rendimiento de WWE, no fue para entrenar, para preparar su regreso a los encordados, sino probablemente solo para checar como continúa sanando de cara a recibir el alta más adelante. Mientras, la situación de la samoana parece completamente diferente.

► Regreso de Nia Jax a WWE

Para empezar, hace meses comenzamos a ver a Jax entrenando en el gimnasio, lo cual nos confirmó que todo está yendo bien con ella. No hemos visto lo mismo de Riott. Para continuar, como reciente novedad, aunque no podemos tomarlo más que como un rumor, de momento, Randall Ortman, de Cageside Seats, informa que Jax se encuentra ahora mismo filmando para WWE. No aclara si se trata de un documental o viñetas para ir preparando su regreso, pero apunta esto como «otra señal» de que volverá pronto. Anteriormente vimos a la luchadora entrenando en Orlando, lo cual es tomado como la primera señal de su próximo retorno a los encordados.

No existe fecha ahora mismo ni un anuncio oficial de ninguna de las partes acerca del próximo paso de la samoana, pero esperamos que vuelva a la acción pronto. Puede que ella sí que regrese para el primer PPV de año. Sería todo un momento que apareciera como una de las participantes de la campal femenil. Y quien sabe si quizá se convierta en la vencedora de combate.

Jax no lucha desde abril de 2019, desde WrestleMania 35, cuando perdió una lucha para coronarse como Campeona de Parejas WWE. Hablando de esto, no está claro si volverá a unir fuerzas con Tamina una vez vuelva a la acción. Esta mientras tanto ha continuado luchando, pero en eventos y combates no televisados, por lo que quizá está esperando a que su prima vuelva.