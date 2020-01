Ruby Riott reaparece en el Centro de Rendimiento, aunque...

Justo cuando parecía que iba a ser el momento de triunfar por su cuenta, más allá de tener a dos secuaces, aunque no iba a ser demasiado diferente de lo que había estado haciendo hasta entonces, Ruby Riott tuvo que somerterse a una doble cirugía de hombro. No tiene un combate desde mayo de 2019, cuando luchó por el Campeonato Femenil Raw en un evento no televisado. En estos meses hemos estado actualizando cómo está yendo su recuperación cada vez que hemos tenido novedades, lo cual no ha ocurrido demasiado a menudo.

► Ruby Riott reaparece en el Centro de Rendimiento

A mediados del mes pasado publicamos que Riott está listada por parte de WWE para regresar el 1 de enero, lo cual no ha hecho. No ha tenido una lucha ni ha hecho ninguna aparición. No obstante, ahora completamos este informe con más detalles gracias a Mike Johnson, de PWInsider. La buena noticia es que la luchadora ha estado recientemente en el Centro de Rendimiento de Orlando.

La mala es que no se espera que vuelva a la acción pronto. Este es el informe de Johnson:

«No se espera que vuelva a luchar hasta más adelante en el año. Lo más probable es que su visita al Centro de Rendimiento fuera para monitorear su recuperación de cara a que sea dada de alta para regresar a los encordados».

Por lo que sabemos, no ha tenido ningún tipo de acción en el centro y todavía no ha sido dada de alta, por lo que es una noticia agridulce. Parecía que Riott podría estar de vuelta en Royal Rumble 2020 como una de las participantes sorpresa de la campal femenil. Pero parece que no será posible. Es más, ahora mismo no existe una fecha oficial para su retorno. Seguiremos atentos a todas las novedades sobre su recuperación.

Además de todo esto, Riott se hizo un nuevo tatuaje.