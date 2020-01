Dos semanas atrás a todos los seguidores de Billy Gunn se le pusieron los dientes largos cuando confirmamos que la leyenda de la lucha libre disputaría un nuevo combate en AEW la semana pasada. Todavía más cuando se descubrió que lo haría uniendo fuerzas con su hijo, Austin Gunn. Lamentablemente, el mismo no fue lanzado al aire el martes como se esperaba -además de que no enfrentaron a Proud ‘N’ Powerful, como se esperaba- por lo que solo pudieron disfrutar del talento de ambos quienes estaban en la arena, en el Daily’s Place de Jacksonville, Florida.

► AEW firma a Austin Gunn

Juntos vencieron a otra dupla formada por Preston Vance y Shawn Spears, pero eso no fue lo más importante. Como recoge Sportskeeda, después del combate Cody apareció para anunciar que la empresa ha firmado al joven luchador. Austin Gunn pasa a formar parte del elenco de All Elite Wrestling desde este momento, comenzando a vivir su más grande aventura en los encordados hasta ahora. El mismo medio informa que se ha presentado el registro de las marcas: Austin Gunn, Son of a Gunn y Gunn Club.

Podemos adelantar que irá poco a poco, más allá de quien sea su padre. Austin apenas está comenzando su carrera, solo ha disputado 20 combates hasta ahora, desde primeros de 2017. No se ha mantenido demasiado activo, pero esperamos que a partir de este momento sí lo esté.

¿Qué ha hecho hasta ahora Austin Gunn? Para empezar, participó en el torneo de prospectos de ROH en 2019.

Trabajar en esta compañía lo hizo participar en el evento ROH/CMLL Global Wars Espectacular, donde precisamente triunfó en la semifinal de la competencia, antes de perder en la final en ROH Death Before Dishonor: Fallout. También trabajó en MCW/ROH Future Of Honor: Honor Games, en un combate por el Campeonato de Peso Completo MCW.

No podemos contar mucho de su carrera hasta ahora, pero podemos adelantar que dará mucho que hablar en los próximos tiempos.