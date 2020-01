Triple H, el nombre tras NXT y NXT UK analizó la noche de ayer NXT UK TakeOver Blackpool II en un directo en las redes sociales de WWE. Alicia Taylor hizo los honores y presentó a «The Game» quien no tardó en dar un repaso completo a todos y cada uno de los combates de la noche de ayer. Estas fueron las frases más destacadas

► Trent Seven vs. Eddie Dennis

«Eddie Dennis es uno de esos atletas que parece normal cuando lo ves en los carteles pero lo que hace él es muy difícil de ver sobre todo cuando lanzó a Trent Seven por encima de la tercera cuerda. Es un nivel diferente de intensidad y de hacer daño. Trent Seven es también un gran talento pero lo que ha hecho hoy Dennis es de no tener escrúpulos».

► Pipper Niven vs. Tony Storm vs. Kay Lee Ray

«El momento que Storm y Niven tenían antes de llegar al encuentro ha hecho que ambas se anularan y no llegaran a conseguir su objetivo. Creo que Kay Lee Ray va a demostrar con el tiempo que puede ser la mujer más dominante del estilo de Asuka en NXT. Lo ves en su técnica y en su poder dentro del ring pero también en su tirón mediático. Las tres lo han hecho muy bien, pero la incógnita para mí es qué será lo siguiente para Tony Storm ya que quería conquistar los dos títulos de NXT y NXT UK y ahora no tiene ninguno, ¿Cómo le sentará a su moral? Eso quizás le haga más peligrosa porque ahora no tiene nada que perder».

► Tyler Bate vs. Jordan Devlin

«No me da vergüenza decir lo que pienso de los combates y creo que Jordan Devlin ha sido uno de los atletas más subestimados por todos en los últimos tiempos y tienen un increíble futuro por delante. Tyler Bate ya fue campeón con 19 años y ahora tiene 23. Ambos tienen edades parecidas y no han llegado a lo más alto de su carrera así que creo que vamos a terner dos atletas de calidad para mucho tiempo. He tenido la suerte de ver el combate desde el palco y fue increíble la energía de la gente y sabía que iba a ser difícil para el siguiente combate porque el nivel había sido altísimo».

► Campeonato de Parejas de NXT UK

«Ha sido tan físico que hay veces que los equipos se olvidan de que el objetivo principal es hacerse con los títulos. Se ven inmersos en el fragor de la batalla y entre los vítores de los espectadores y no ven que lo que tienen que hacer es agarrar los cinturones. Gallows demostró porqué están en lo más alto de la escalera de la división por parejas. Tenemos una división muy fuerte que en un corto espacio de tiempo ha conseguido formarse y consolidarse hasta el punto en el que le vemos hoy en día».

► WALTER vs. Joe Coffey

«Joe Coffey es un hombre de acero, es la fortaleza personificada. Cuando WALTER te está golpeando en el pecho y no puedes respirar y te hace una power bomb y te levantas y te golpea otra vez y te levantas… eso es dureza. WALTER ha demostrado al mundo que es un campeón con el que no le gustaría encontrarse a nadie».

► La aparición de Undisputed ERA

«Creo que ellos saben que hay solo un grupo que domina este panorama y ellos creen que son Undisputed ERA pero hay algo mucho más peligroso y es que han enfadado a WALTER. No puedo esperar a que llegue Worlds Collide. Será una guerra. Será un evento épico con Imperium y Undisputed ERA en la cabecera».

