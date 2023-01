Durante, MVP y Bobby Lashley fueron los miembros fundadores de The Hurt Business, un grupo rudo que también incluyó a Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Fueron de lo mejor de la WWE durante la era sin público, pero la alianza eventualmente llegó a su final a pesar de que cada uno de sus miembros (excepto MVP) logró conquistar el oro. En WrestleMania 38, MVP puso el punto final al grupo luego de traicionar a Lashley para comenzar a dirigir a Omos, aunque el propio ex Campeón de los Estados Unidos reconoce que el éxito que tuvieron se debió a la amistad de larga data que tres de sus miembros tienen.

► Bobby Lashley y MVP están gestando una posible reunión de The Hurt Business

Muchos no estuvieron de acuerdo con la repentina separación de The Hurt Business, e incluso algunos esperaban que duraran un poco más. Ahora, pareciera que Triple H sería uno de los que cree exactamente lo mismo por cuanto las historias recientes apuntan a una nueva unión del grupo. De hecho, en el primer Monday Night Raw de este año se vieron juntos a MVP, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, y luego se conoció de que el primero gestionó el regreso de Bobby Lashley al programa, luego de ser suspendido. Esto dio pie a una historia entre The All Mighty y MVP, jugando con la posiblidad de volver a unirse, aunque Lashley le ha puesto un alto a esas intenciones, por el momento.

Al parecer, el plan es que la historia entre Lashley y MVP continúe para que The Hurt Business se vuelva a reunir, según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, agregando que esto es una idea del ex Campeón WWE.

“Lashley ha estado presionando para rehacer The Hurt Business y el ángulo para eso comenzó la semana pasada”