Cody Stamann quiere revancha con Merab Dvalishvili

Cody Stamann venció a Luan Lacerda por decisión unánime el sábado en la cartelera preliminar de UFC 283 en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro.

Stamann, ganó por segunda vez consecutiva después de una racha de tres peleas. Ahora quiere tener la oportunidad de pelear contra Merab Dvalishvili.

“Honestamente pensé que estaría fuera de allí en un round. Realmente lo hice. Pensé en sacar a Luan de allí. Mantuvo su defensa bastante apretada. Estaba teniendo dificultades para aterrizar los grandes, grandes tiros en él. Cuando lo golpeé con algo que pensé que lo desconcertaría, el hijo de p*ta simplemente me acompañó hacia abajo y comenzó a lanzarme patadas y golpes al cuerpo. Fue una guerra de desgaste”.

“Me encantó. Cuando salía, había un montón de gente que se estaba volviendo completamente loca y me gritaba mientras salía. Yo estaba como, ‘¡Que te jodan!’ Me encantó. Lo haría de nuevo en un santiamén. … Tienes que devolvérselo y hacerles saber, ‘Me importas una mierda’ y simplemente untarlo en sus narices, y así es como me acerqué (la hostilidad de los fanáticos brasileños) .

“Pero para ser honesto, el pueblo brasileño en su conjunto, y el pueblo brasileño, hermoso. Amo este lugar. Me encanta. Es un hermoso, hermoso lugar”.

“Estoy listo para todos, cualquiera. He peleado con más muchachos en el puto top 10 que la mitad de los muchachos en el top 10. Peleé contra (el campeón de peso gallo) Aljamain Sterling en mi tercera o cuarta pelea de UFC. Estuve en el top 10 en seis meses. Creo que la gente olvida cuánta experiencia tengo en esta división.

“Iba a llamar a Pedro Munhoz después de la pelea, pero también escuché justo antes de la pelea que tiene otro oponente. … No sé quién va a ser, pero me gustaría empezar a poner mi nombre en el sombrero para algo de verdad. Puede ser una pelea emocionante. Puede ser un veterano. Pero quiero pelear contra los hijos de puta legítimos. Quiero pelear contra personas que son bien conocidas, podrían ser los mejores tipos del mundo. Esta noche, probé que soy capaz de pelear con cualquiera. …

“Una pelea que se destaca más que ninguna es Merab (Dvalishvili). Sé que puedo vencer a ese hijo de puta. Yo estaba caliente. Todo era perfecto. Iba a gritarlo. Y salí y estaba plano. … Cuando terminé con esa pelea, pensé: ‘Simplemente desperdicié una oportunidad tan grande’. Podría estar sentado donde él está sentado en este momento”.