En la primera edición de Raw del nuevo año, pudimos ver que las cámaras captaron a MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander teniendo una charla tras bastidores con Adam Pearce, aparentemente intentando convencerlo para que Bobby Lashley regrese a WWE luego de ser suspendido, lo cual se pudo comprobar en el reciente show de la marca roja luego de que “The All Mighty” hiciera su reaparición para atacar a Austin Theory y anunciar su participación para la edición de Royal Rumble de este año. Minutos después, el propio MVP intentó convencer a “The All Mighty” para volver a hacer negocios juntos, aunque este último rechazó su oferta.

MVP y Bobby Lashley fueron los miembros fundadores de The Hurt Business, un grupo rudo que también incluyó a Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Fueron de lo mejor de la WWE durante la era sin público, pero la alianza eventualmente llegó a su final a pesar de que cada uno de sus miembros (excepto MVP) logró conquistar el oro. En WrestleMania 38, MVP puso el punto final al grupo luego de traicionar a Lashley para comenzar a dirigir a Omos.

The All Mighty compartió recientemente un video de su segmento con MVP en su cuenta de Twitter, y le acompañó con un mensaje a MVP, diciéndole que agradece por ayudarlo a regresar después de haber sido suspendido por Adam Pearce, y enfatizando que no tiene nada más que decir por el momento.

I appreciate you helping get me back, @The305MVP. That’s all I have to say right now. #WWERaw pic.twitter.com/VsK91JzJZk

— Bobby Lashley (@fightbobby) January 15, 2023