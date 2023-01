Para Vince Russo, el RAW is XXX es un programa más

El programa semanal de mayor duración en la historia de la televisión, Monday Night RAW, cumplirá 30 años este lunes, y WWE planeó una edición especial, titulada ‘RAW is XXX’, donde estarán presentes algunos miembros del Salón de la Fama WWE como Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, Hulk Hogan, Road Dogg, Teddy Long, X-Pac y otros. Existe mucha expectativa por conocer qué harán las leyendas de la WWE, aunque tampoco hay que descuidar el hecho de que tambien estará presente el Campeón Universal Indisputable, Roman Reigns, para celebrar un juicio por las recientes acciones de Sami Zayn. Además, habrán dos luchas titulares y una lucha dentro de una jaula de acero que protagonizarán Bayley y Becky Lynch, por lo que el programa promete.

► Vince Russo fue parte de la historia de los treinta años de RAW

Durante una aparición reciente en Writing with Russo, el ex escritor en jefe de la WWE, Vince Russo, se refirió a la celebración del trigésimo aniversario de Monday Night Raw, y no lucía muy optimista sobre el programa de este lunes, ya que indicó que se sentía como si fuera otro espectáculo cualquiera.

“No, estás escribiendo el programa; estás preparando el programa 1000 por ciento, no vamos a poner nada, vamos a sacarlo del estadio, pero quiero decir, Chris, corrígeme si Me equivoco. Cada vez que vemos uno de estos, parece un espectáculo más“.

Vince Russo también agregó que las cosas rara vez deberían salir mal en la WWE, ya que tienen el control de lo que sucede en los espectáculos.

Recordemos que Vince Russo fue parte de la historia de los treinta años de Monday Night Raw y jugó un papel decisivo en el inicio de la exitosa Attitude Era, ya que durante su tiempo como escritor principal de la empresa, el negocio creció enormemente, con luchadores como Stone Cold Steve Austin y The Rock como sus portaestandartes.