MVP explica por qué The Hurt Business funcionó en el pasado

En el 2020, MVP y Bobby Lashley fueron los miembros fundadores de The Hurt Business, un grupo rudo que también incluyó a Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Fueron de lo mejor de la WWE durante la era sin público, pero la alianza eventualmente llegó a su final a pesar de que cada uno de sus miembros (excepto MVP) logró conquistar el oro. En WrestleMania 38, MVP puso el punto final al grupo luego de traicionar a Lashley para comenzar a dirigir a Omos.

No cabe duda de que muchos desaprobaron la repentina separación de The Hurt Business, e incluso algunos esperaban que duraran un poco más. Ahora, pareciera que Triple H sería uno de los que cree exactamente lo mismo por cuanto las historias recientes apuntan a una nueva unión del grupo. De hecho, en el primer Monday Night Raw de este año se vieron juntos a MVP, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, y luego se conoció de que el primero gestionó el regreso de Bobby Lashley al programa, luego de ser suspendido. Esto dio pie a una mini historia entre The All Mighty y MVP, jugando con la posiblidad de volver a unirse, aunque Lashley le ha puesto un alto a esas intenciones, por el momento.

MVP recurrió a su cuenta de Twitter para explicar por qué The Hurt Business funcionó en el pasado, indicando que la reunión de sus miembros fue algo “orgánico”, y que su amistad con Bobby Lashley y Shelton Benjamin fue un factor importante.

You know why The Hurt Business worked? Because it was ORGANIC. Me, Bobby & Shelton are REALLY friends for over 15 years. A brotherhood across years, companies & countries. Shelty had a relationship with Ced & Shelton vouched. We adopted Ced. The relationship wasn't contrived.

— MVP (@The305MVP) January 21, 2023