En la última edición de Friday Night SmackDown, Roman Reigns salió a responder el reto al nuevo Campeón Universal, Goldberg. Reigns pronunció las palabras «Soy el siguiente» durante el intenso enfrentamiento con el miembro del Salón de la Fama WWE, y ahora ambos lucharán por el título Universal en WrestleMania 36 el 5 de abril. WWE hizo el anuncio oficial anoche.

Después de que SmackDown salió del aire, Roman Reigns compitió en una lucha no televisada, contra alguien con quien había estado rivalizando en los últimos meses. Nos referimos a King Corbin, a quien volvió a derrotar sobre el malvado villano.

He aquí algunas publicaciones de los asistentes al evento:

Oh man…. Not again. Why always the dark match gets to see all this?? @WWERomanReigns after #Smackdown still beating Corbin pic.twitter.com/WIzAh87vSM

Es importante destacar que este encuentro se llevó a cabo inmediatamente despúes de la conclusión de SmackDown y no de 205 Live, cuyas Superestrellas regularmente aparecen después de SmackDown. En esta ocasión, 205 Live se desarrolló antes del inicio de SmackDown.

Reigns y Corbin han estado rivalizando durante mucho tiempo. El Big Dog derrotó a Corbin en un partido de Falls Count Anywhere en Royal Rumble 2020 en enero, y parecía que la rivalidad finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, todo esto fue en vano, ya que Reigns se enfrentó con Corbin nuevamente dentro de una jaula de acero en Super ShowDown en Arabia Saudita el jueves pasado, en lo que ahora sí pareció el fin de esta rivalidad.

De hecho, parece que ambos tomarán rumbos diferentes en televisión, considerando que Reigns aceptó el reto de Goldberg para WrestleMania, mientras que Corbin no apareció en el programa de anoche, aunque sí dejó un mensaje previo a este, dando el motivo por el cual perdió en Super ShowDown, aunque más parece una excusa.

I’m never gonna take anything away with from Roman Reign’s preparation for a main event steel cage match. I was prepared … but I didn’t think of the toll my entrance gear (the chainmail, my robe) and entrance would take on my body. Three min in my legs were tired. pic.twitter.com/M1Nq0suY3O

— THE KING (@BaronCorbinWWE) February 28, 2020