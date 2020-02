Echando un vistazo a las últimas decisiones creativas de WWE, diría que el gran reto de All Elite Wrestling de cara a diferenciarse de McMahonlandia no está ya en ofrecer mejores combates que esta, sino en el camino que lleva a concretar una lucha. Así lo demuestra la excelente construcción de los dos estelares duelos que forman parte de AEW Revolution: Chris Jericho vs. Jon Moxley y Cody Rhodes vs. MJF.

Pero si nos ceñimos al componente de lo que se ve dentro del ring, AEW ha demostrado también dar lo que prometía. Porque desde que arrancaron su programación con Double or Nothing el pasado 25 de mayo, hasta el episodio de AEW Dynamite de este pasado miércoles, Cody y Cía han dejado una ristra de grandes encuentros, algunos de ellos colándose en las listas de lo mejor del 2019. Y seguramente ocurrirá lo mismo a finales de 2020.

De resultas, aprovechando que hoy tendrá lugar AEW Revolution, primer PPV del presente año para los Élite, hago compilación de los mejores combates que esta empresa ha realizado a lo largo de sus 10 meses de historia de eventos.

► Cinco luchas que definen a All Elite Wrestling

Cody Rhodes vs. Dustin Rhodes; Double or Nothing

El pasado verano, «The Natural» analizaba así la repercusión de este aclamado duelo, avisando a su vez de llegaban a la industria para quedarse.

«Sin lugar a dudas. Double or Nothing fue un gran show, de cabo a rabo. Y puso a WWE en aviso. De verdad creo que mi combate con Cody hizo que dijeran, ‘Van en serio’. Llevan tiempo por aquí, y Vince [McMahon] sabe cómo dirigir una empresa. Es lo que ha hecho siempre. Y van a estar ahí, no se van a ir a ningún lado. En AEW debemos enfocarnos en construir nuestra propia marca. Es una marca con la que hay que contar, quiero que todo el mundo lo sepa».

Probablemente, la mejor de todas las luchas que AEW ha llevado a cabo, puso el listón muy alto para los «Ladder Matches» que vendrán en el futuro de la empresa, y a la vez, supuso un nuevo estándar para este tipo de choques dentro de la lucha libre estadounidense «mainstream». Por otra parte, definitivamente demostró que la división de duplas puede lucir tan estelarista como la división individual, en otro mensaje nada velado a WWE. Y con una atractiva construcción, pese a que muchos solamente se quedaran con ese «highspot» del Canadian Destroyer ejecutado por Pentagón Jr. y Matt Jackson.

Riho (c) vs. Emi Sakura por el Campeonato Mundial Femenil AEW; Full Gear

Al contrario que la de parejas, nadie puede afirmar que uno de los puntos fuertes de AEW sea su división de mujeres, pese a la solvencia de la mayoría de ellas. Y si bien el reinado de Riho no lució bien desde el punto de vista narrativo, su encuentro con Sakura el pasado noviembre supuso una rara avis dentro del panorama femenil. Ahora sí, hubo una importante historia entre ambas que justificase el programa: maestra y aprendiz frente a frente, en un homenaje al joshi puro resu de parte de Kenny Omega, responsable de esta área creativa, pues estuvo al nivel de cualquier gran combate de Stardom.

Kenny Omega vs. Jon Moxley, Lucha Sin Sanción; Full Gear

El combate de AEW que más ha dividido a la crítica. Unos consideraron excesivo los niveles extremos expuestos en pantalla para una promoción «mainstream»; otros alabaron el riesgo. Un servidor se encuentra en el bando de los segundos, por supuesto. Decir que todas las rivalidades deberían terminar como la de Omega y Moxley luce excesivo, pero como expliqué en su momento, cualquier otro desenlace, considerando el bagaje del antiguo Dean Ambrose, no hubiera encajado con la historia. Una perfecta conjunción entre técnica y violencia al servicio de la narrativa.

PAC vs. Kenny Omega, Iron Man de 30 minutos; AEW Dynamite del 26 de febrero

Y para concluir, me retrotraigo a hace apenas tres días en Missouri. Todo, cuando muchos vienen criticando a Omega por no lucir luchísticamente a la altura de sus años en NJPW. Pues tengan aquí un ejemplo al nivel de algunas de sus mejores actuaciones al otro lado del Pacífico, y dentro de un show semanal, lo que lo hace más meritorio. «The Bastard» y «The Best Bout Machine» añadieron una dosis extra de drama y psicología a lo que perfectamente podría equipararse en calidad a la final de un G1 Climax.