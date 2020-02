¿Por qué canceló WWE la Elimination Chamber varonil?

A comienzos de este mes, comerciales locales en Philadelphia (Pennsylvania) avanzaron con todo lujo de detalles quiénes serían los protagonistas este año de la Elimination Chamber varonil: Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin y Robert Roode. Estos seis gladiadores de SmackDown competirían por ser el retador del Campeón Universal en WrestleMania 36.

Aunque Dave Meltzer reportó días después que seguramente no estábamos ante una nómina de integrantes definitiva.

Sí, los seis nombres que se anunciaron eran sólo una relación de nombres que fue enviada para vender boletos, pero aún no han decidido […] Parece que podrían ser esos seis, Roman Reigns obviamente va a estar allí. Es muy posible que no esté Robert Roode. Fue como, ‘envíales seis chicos’. Pero quiénes serán definitivamente aún no se sabe.

► La innecesaria Elimination Chamber

Meltzer preveía que como viene siendo habitual, hubiera una Elimination Chamber varonil. Sin embargo, considerando los hechos acaecidos ayer durante Friday Night SmackDown, podemos afirmar que Elimination Chamber 2020 no servirá de lanzadera de Roman Reigns hacia WrestleMania 36. «The Big Dog» salió a confrontar a Goldberg, actual Campeón Universal, a quien le espetó ‘Yo soy el siguiente’, concretándose un duelo entre ambos en «The Showcase of the Inmortals».

Mientras, minutos después, WWE reveló que el segundo encuentro de Cámara de Eliminación, junto al individual de gladiadoras, tendrá al Campeonato de Parejas SmackDown de telón de fondo.

Cabe la posibilidad de que haya una tercera lucha dentro de la estructura, ya que Lacey Evans dijo lo siguiente la semana pasada.

Bueno, mi vista está puesta en Elimination Chamber. Obviamente, soy consciente de que perder contra Bayley me pone al final de la fila. Así que tengo 5 mujeres que eliminar para tener la oportunidad de convertirme en campeona en WrestleMania. Ese es mi objetivo. Esa es la misión que pretendo cumplir.

Pero en cualquier caso, no será aquel combate varonil anunciado: la vía del Campeonato Universal ya está cubierta, al igual que la del Campeonato WWE. Cabe imaginar que WWE cancelara la Elimination Chamber varonil a causa de lo que lucía como un combate con resultado predecible, pues únicamente contemplábamos que Reigns resultase ganador.

A cambio, McMahonlandia ha optado por cortar por lo sano: simple careo del samoano con Goldberg en SmackDown, sin más rodeos, para concretar el choque de WrestleMania. Una medida que a pesar de todo, no fue ejecutada con mucha inspiración precisamente. Ahora, muchos critican el hecho de que mediante un simple careo, Reigns consiguiera una lucha titular en WM 36, sin necesidad de ganar el Royal Rumble.