A falta de poco más de un mes para la celebración de WrestleMania 36, WWE todavía no tiene claro la mayoría del cartel. Por ahora han sido anunciados oficialmente dos combates, mientras que el resto están siendo rumorados, especulados e insinuados. Pero ninguno más es oficial a 26 de febrero. Y todos los fanáticos quieren saber qué va a pasar con sus Superestrellas favoritas, con las leyendas que vuelven para esta importante fecha, con los diferentes campeonatos que van a estar en disputa. Y en SÚPER LUCHAS les brindamos todo lo que vamos sabiendo.

► ¿Qué luchas presentará WrestleMania 36?

Lo que sabemos ahora proviene de Bully Ray, que si bien no trabaja en la empresa, seguro que tiene oídos por todas partes. Ahora la fanaticada de WWE puede seguir a este miembro del Salón de la Fama, si están interesados únicamente en dicha empresa, en el Busted Open Radio, show en el que de forma habitual da su opinión sobre toda la actualidad de la misma. En este caso, en el episodio más reciente, habló acerca del cartel de WM.

«He escuchado algunos rumores. Ahora mismo nada está escrito en piedra respecto a lo que pasará en WrestleMania del lado de SmackDown. Si hablamos del combate por el Campeonato Universal, muchas opciones están en ‘estado de cambio’. En este momento solo existen dos luchas definitivas: Brock Lesnar vs Drew McIntyre y Charlotte Flair vs Rhea Ripley. Todo lo demás está en el aire«.

Ni siquiera una leyenda como Ray, con toda la información de detrás de cámaras que puede conseguir, adelanta ningún combate de los que no han sido confirmados. Ni Roman Reigns vs The Fiend, ni Becky Lynch vs Shayna Baszler… WWE tiene casi todo por decidir a poco más de un mes del evento.