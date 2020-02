Hay mucha expectación con el regreso de John Cena este viernes en SmackDown. Sobre todo porque podríamos saber quien va a ser su oponente en WrestleMania 36. Este ha sido el tema más candente relacionado con la vuelta del 16 veces Campeón Mundial a los encordados en las últimas semanas. El nombre que más ha sonado es Elias. En un primer momento Dave Meltzer apuntó que era el oponente que WWE tenía en mente. Pero más recientemente él mismo ha reportado que la empresa ha cambiado de idea respecto a algunas luchas del magno evento.

Ahora tenemos más novedades sobre el plan para el papel de «The Champ» en el episodio de la marca azul de esta semana. Porque sea o no el guitarrista su rival en el PPV más importante del año, la idea es que este viernes se sepa quien es. Esto mismo ha dicho de nuevo Meltzer, en el Wrestling Observer Radio.

“El viernes en Boston iniciarán el ángulo de John Cena. En WWE me han insinuado, aunque no asegurado, que eso es lo que va a suceder. Tendría sentido porque no creo que John Cena haga muchas apariciones en televisión. Por eso, si van a comenzar el ángulo, va a ser este viernes; pero no será con Elias, porque Elias es técnico«.