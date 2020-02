Como nadie puede con él, Bully Ray desafía a Randy Orton

Randy Orton quiso dar anoche una semana de tranquilidad a la fanaticada de WWE. Después de sacar de la circulación a Edge y Matt Hardy, parecía que iba a hacer lo mismo con Kevin Owens en el episodio de hace unas horas de Raw. Pero nada más lejos de la realidad. «La Víbora» no sólo no le dio una golpiza sino que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, de incluso unirse al credo de Seth Rollins para que le fuera más sencillo, abandonó la escena.

Esto podría tomarse como una muestra de que Orton está inciando un cambio, pero más vale no fiarse. Porque el «RKO Outta Nowhere» puede aparecer en cualquier momento. Las sillas contra la cabeza pueden aparecer en cualquier momento. Además de que no tendría sentido que de la noche a la mañana dejara a un lado su lado más malvado, más violento. Por lo tanto, debemos esperar que continúe con su caza la semana que viene.

Entonces sabremos si una de sus dos víctimas volverá para vengarse, si otro luchador sufrirá su ira, o si alguien aparece inesperadamente para pararle los pies. Esta tercera opción parece la más improbable, pero un miembro de Salón de la Fama ha publicado esto:

#Raw is in Brooklyn, NY next Mon.

I wonder if Randy will be there?

Perfect place for a sit down. @BustedOpenRadio

— Bully Ray (@bullyray5150) February 25, 2020