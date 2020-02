BJW se presentó en el Tokyo Korakuen Hall con su función mensual, donde se pusieron en juego dos campeonatos, así como la realización de combates muy interesantes.

Kobayashi Army (Abdullah Kobayashi, Kankuro Hoshino y Drew Parker) se impusieron a Ryuji Ito, Masaya Takahashi y Yuki Ishikawa en una sangrienta lucha donde usaron paneles enrollados con alambre de púas. Tras la batalla, Kobayashi ofreció a Ito un combate con lámparas de tubo para la función del 16 de marzo.

Como un previo al torneo Ikkitousen, que pronto comenzará, se enfrentaron 5 contra cinco, Yuji Okabayashi, Takuya Nomura, Ryuichi Kawakami, Kazumi Kikuta y Yoshiki Inamura superando a Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani, Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Jake Lee de AJPW. Concluido el combate, varios de los gladiadores que intervinieron en la lucha se encararon.

Para el turno semifinal, Yuya Aoki logró la tercera defensa del Campeonato Jr. BJW dominando a Fuminori Abe de BASARA.

Daisuke Sekimoto y Kohei Sato mantuvieron su dominio y defendieron por primera ocasión el Campeonato de Parejas BJW ante los peligrosos Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto e Isami Kodaka). Finalizado el encuentro, Sekimoto reconoció el esfuerzo de los retadores e invitó a Isami Kodaka a participar en el torneo Ikkitousen Strong Climb 2020.

Los resultados completos son:

BJW, 11.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 986 Espectadores

1. Takuho Kato y Akira Hyodo vencieron a Orca Uto y Masaki Morihiro (9:16) con la Spear de Hyodo sobre Morihiro.

2. TAJIRI, Tatsuhiko Yoshino y Kota Sekifuda derrotaron a Shinobu, Kazuki Hashimoto y Kosuke Sato (11:15) con un Athlete German Suplex Hold de Yoshino sobre Sato.

3. Barbed Wire Board Death Match: Abdullah Kobayashi, Kankuro Hoshino y Drew Parker vencieron a Ryuji Ito, Masaya Takahashi y Yuki Ishikawa (10:20) con un Diving Senton sobre un Barbed Wire Board de Hoshino sobre Ishikawa.

4. Fluorescent Lighttubes + Double Board ~ We are the crazy world Death Match: Matt Tremont, Shlak y Jimmy Lloyd derrotaron a Ryuichi Sekine, Takumi Tsukamoto y Toshiyuki Sakuda (10:12) con una Death Valley Bomb sobre una pila de lámparas de tubo de Tremont sobre Sakuda.

5. Ikkitousen ~ Strong Climb Special Ten Man Tag Match: Yuji Okabayashi, Takuya Nomura, Ryuichi Kawakami, Kazumi Kikuta y Yoshiki Inamura vencieron a Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani, Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Jake Lee (13:54) con un Dragon Suplex Hold de Nomura sobre Hashimoto.

6. BJW Jr. Heavyweight Title: Yuya Aoki (c) derrotó a Fuminori Abe (13:54) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título

7. BJW Tag Team Title: Daisuke Sekimoto y Kohei Sato (c) vencieron a Yuko Miyamoto e Isami Kodaka (18:32) con un German Suplex Hold de Sekimoto sobre Kodaka defendiendo el título