Qiincy Elliot volverá al ring en cualquier momento

La última lucha de Quincy Elliott en NXT fue el pasado 18 de octubre, cuando venció a Xyon Quinn en cerca de tres minutos de lucha. Sin embargo, Elliott tuvo una desafortunada lesión en dicho combate, y por eso, no había podido volver a luchar.

Solamente había acompañado a Shotzi Blackheart el 25 de octubre en la lucha que tuvo ante Lash Legend, y había sido anfitrión de NXT Halloween Havoc. Los fans habían estado preguntando por quien se ha llamar La súper diva, y este les dijo en redes sociales que estaba lesionado, pero no ha especificado la causa exacta de su lesión.

Sin embargo, el día de hoy, Elliott le dio una buena noticia a sus fanáticos, pues informó que ya tiene el alta médica para luchar nuevamente. De hecho, aparecerá tan pronto como en un House Show de NXT a realizarse en Tampa, Florida:

Medically Cleared!!

And I’m in the BAD BITCHMAS SPIRIT

See U 2night #NXTTAMPA pic.twitter.com/Er4BAyoBwN

— MOTHER 🤰🏾 (@Quincy__WWE) December 17, 2022