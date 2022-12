Nueva versión sobre el estatus de Matt Riddle en WWE

Esta semana, y tal cual lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, el reportero de Bodyslam.net, Cassidy Haynes, dio a conocer la noticia de que, supuestamente, la ausencia de 6 semanas que tendrá Matt Riddle de WWE se debe a que el luchador habría entrado a un programa de rehabilitación porque, supuestamente, habría dado positivo en un control antidoping por segunda vez en seis meses.

La noticia corrió como pólvora, y en redes sociales, todos los fans de WWE están comentando lo que supuestamente ocurrió. Sin embargo, todo podría dar un giro y la historia de Bodyslam podría ser falsa, o al menos, incorrecta hasta cierto punto.

► El futuro de Matt Riddle en WWE, ¿en el limbo?

Así lo ha sugerido una versión de Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, en donde asegura que una fuente cercana a Riddle ha negado la información dada por Bodyslam:

«Esta semana, Bodyslam.net ha dicho que las razones que explican el ángulo de una lesión de Matt Riddle en Raw y que lo tendrá fuera de acción, supuestamente son el que habría dado positivo a dos test antidrogas y estaría suspendido y en rehabilitación.

«WWE oficialmente no se ha pronunciado con respecto a esta noticia, y tampoco ha respondido las solicitudes de que se pronuncien con respecto a esta historia. Si esa información es cierta, la misma contradice a la Política de Bienestar de WWE, pues en el primer fallo no hubo 30 días de suspensión.

«Se ha dicho que el castigo fue cancelar su lucha de Clash at the Castle 2022 ante Seth Rollins. Riddle no luchó entre el 25 de julio en el Madison Square Garden y el 20 de agosto en Kingston, Ontario, Canadá, pero esos son menos de 30 días de suspensión.

«La política también dice que todos los test antidrogas fallidos y todas las suspensiones, serán anunciadas públicamente, lo cual nunca ha ocurrido. WWE tampoco ha respondido a peticiones de información en torno a si ha habido cambios en la política de bienestar de WWE que no hayan sido revelados y publicitados públicamente. Tampoco ha negado que la información sea correcta.

«A nivel interno, algunos creen que esta historia justifica su ausencia de seis semanas. Sin embargo, una fuente cercana a Riddle ha negado la historia, diciendo que se estaba tomando un tiempo de descanso debido a la presión de estar atravesando por un duro divorcio.

«Otras de nuestras fuentes más cercanas a Riddle no han comentado con respecto a esta noticia. Sin embargo, se ha podido saber que a nivel interno, los luchadores de WWE estuvieron hablando a lo largo de la semana pasada, que el ángulo de la lesión sí era para justificar su salida y permitirle ir a rehabilitación. Pero, están diciendo en WWE que estará fuera seis semanas.

«La primera suspensión es de 30 días y la persona puede ir a rehabilitación si siente que la necesita. La segunda suspensión sería de 60 días, lo cual es más de seis semanas, y el ir a rehabilitación de forma obligatoria. Así que, o algo no está bien en ese reporte original, o WWE ha cambiado secretamente su política de bienestar».