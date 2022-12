No se alarmen: Top Dolla está bien tras fallar un tope

En la más reciente edición de SmackDown, Hit Row ganó una triple amenaza ante Viking Raiders y Legado del Fantasma. Esto les permitirá luchar la próxima semana por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE que ostentan Jey Uso y Jimmy Uso.

Sin embargo, más allá de esta inesperada victoria, de lo que más se habla es del hecho de que Top Dolla quiso ahcer un tope suicida sobre los demás equipos, pero quedó a medio camino y se chocó con las cuerdas, dando un peligroso giro en su propio eje que casi hace que se golpee la cabeza y quede noqueado.

Inmediatamente, el video del momento se viralizó en redes sociales, y las burlas no se hicieron esperar. Lo primero que hizo AJ Francis fue dejarle a los fans claro que estaba bien de salud:

S/o God 🙏🏽 one of my legs gave out on the jump but I’m good thankfully. Already been checked out. 🙏🏽

«Gracias, Dios. Una de las piernas cedió en el salto, pero estoy bien, afortunadamente. Ya me revisaron».

Posteriormente, el luchador se enojó y se quejó de las burlas recibidas por los fanáticos. Incluso, les mostró un video de hace años en donde él hacía esa maniobra del tope suicida sin dificultad alguna:

I was 50 lbs heavier in this video than I am now. My leg gave out on live TV and some of y’all jokes are actually very funny but calling me a liar is super weird. It could’ve been way worse so I’m blessed 🙏🏽 Y’all don’t care doe 🔝💵 pic.twitter.com/0IMhVvsRhY

«Pesaba 25 kilos más en este video que ahora. Mi pierna cedió en una lucha en vivo en la televisión, y aunque algunas de sus bromas son realmente muy divertidas, el que me llamen mentiroso es súper raro. Podría haber sido mucho peor, así que estoy bendecido. A todos ustedes… Que no les importe».

El recordado Mark Henry, hoy en AEW, le envió unas palabras de apoyo a Top Dolla:

Bro, anyone that has ever performed has failed. It’s a part of the process to get better. Why would you listen to people that have no idea how to do what you did,the ability or confidence to do what you did an the athleticism to perform that maneuver when the cameras are rolling. https://t.co/ciGSX04ZKK

— TheMarkHenry (@TheMarkHenry) December 17, 2022