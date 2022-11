Top Dolla quiere incursionar en TV cuando se retire

La primera temporada del reality show WWE’s Most Wanted Treasures contó con invitados de renombre como Mick Foley, The Undertaker o Booker T. Además, contó con Top Dolla, de Hit Row, como anfitrión, quien ya no estuvo para la segunda temporada a raíz de que fuera despedido de la compañía el año pasado.

► Top Dolla ya tiene su plan de retiro

Top Dolla regresó a la compañía en agosto de este año, junto con sus compañeros de Hit Row, Ashante «Thee» Adonis y B-Fab, y actualmente está en una rivalidad con Legado Del Fantasma en SmackDown, a quienes también se sumaron The Viking Raiders.

Durante una entrevista reciente con Ryan Satin en el podcast Out of Character, Top Dolla reveló que su objetivo a futuro es ser presentador de The Tonight Show después de que su carrera en la WWE termine.

“Me queda un objetivo, que es presentar The Tonight Show. Ese es mi objetivo final al final de todo esto, dentro de unos veinte años. Eso es lo que quiero hacer. Empecé, cuando estaba en la escuela secundaria, haciendo videos, tratando de mejorarme frente a la cámara, ser capaz de actuar frente a la cámara, comprender cómo debes presentarte cuando presentas una escena en lugar de cuando estás haciendo una entrevista, como opuesto a cuando estás haciendo lucha libre y es acción, y tienes que trabajar con diferentes cámaras al mismo tiempo. He estado aprendiendo eso desde que tenía 14 años. Ahora tengo 32 años y todo está dando sus frutos».