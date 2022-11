«Gold Rush 2022» es la siguiente función en PPV que organizará Stardom el 19 de noviembre en el Edion Arena de Osaka.

► «Gold Rush 2022»

En el evento se desarrollará un mini torneo de tercias denominado Moneyball Tournament donde participarán cuatro equipos: God’s Eye, Stars, Donna del Mondo y Cosmic Angels. El equipo ganador se llevará un premio económico de 10 millones de yenes.

Serán tres los campeonatos que se disputen en esta ocasión; el primero de ellos es el Campeonato High Speed, donde AZM pondrá en juego su cinturón por octava vez, ahora ante Momoka Hanazono de Colega Pro Wrestling.

Finalmente, Saya Kamitani y KAIRI se verán las caras por el Campeonato Wonder of Stardom. Ellas se enfrentarían en agosto, pero unos días antes de la confrontación, KAIRI dio positivo a COVID-19 y se retiró de esa cartelera. Pero Saya Kamitani volvió a nominarla hace unos días para enfrentarla en la onceava ocasión que expone el cetro.

En el turno principal, Utami Hayashishita vuelve a medirse contra la luchadora que la destronó. Esta sería la décima defensa del cinturón rojo y si gana, romperá el récord de defensas de Hayashishita. Así que este es un encuentro de pronóstico reservado.

El cartel completo queda así:

Stardom «STARDOM GOLD RUSH 2022», 19.11.2022

Osaka Edion Arena

0. 3 Way Match: Lady C y Miyu Amasaki vs. Saya Iida y Momo Kohgo vs. Natsuko Tora y Ruaka

– Goddess of Stardom – Blue Goddess: Maika y Himeka vs. Nanae Takahashi y Yuu

– Goddess of Stardom – Red Goddess: Saki Kashima y Fukigen Death★ vs. Momo Watanabe y Starlight Kid

– Moneyball Tournament – Semifinal: Giulia, Thekla y Mai Sakurai vs. Tam Nakano, Natsupoi y Waka Tsukiyama

– Moneyball Tournament – Semifinal: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma vs. MIRAI, Ami Sohrei y Tomoka Inaba

– Moneyball Tournament – Final, TLC (Table, Ladder & Chair) Match:

– High Speed Title: AZM (c) vs. Momoka Hanazono

– Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. KAIRI

– World of Stardom Title: Syuri (c) vs. Utami Hayashishita