Stardom: "Hiroshima Goddess Festival 2022" 4 títulos en disputa

El Hiroshima Sun Plaza fue la sede del evento denominado «Hiroshima Goddess Festival 2022» que presentó Stardom con cuatro campeonatos en juego.

Con un gran desempeño, Mayu Iwatani logró la tercera defensa del Campeonato Mundial ante la alemana Alpha Female. No hubo duda del dominio de Iwatani y la conclusión final con cuatro Moonsault consecutivos. Tras la lucha, Iwatani renunció al cinturón que acababa de defender para concentrarse en la próximo lucha por el Campeonato Femenil IWGP.

En una tremenda batalla, Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano) se impusieron a Oedo Tai (Momo Watanabe y Starlight Kid) para conseguir la segunda defensa del Campeonato Goddesses of Stardom. Natsupoi tuvo una actuación muy destacada en este duelo.

Mina Shirakawa sorprendió en esta lucha donde se midió con Saya Kamitani por el Campeonato Wonder of Stardom. Shirakawa salió con un gran actitud, por lo que no tardó en tomar el control de la lucha, haciendo ver por momentos, muy superior a la monarca. Kamitani batalló, pero poco a poco comenzó su ofensiva, aunque no sin algunas imprecisiones en sus movimientos. En la recta final, Kamitani conectó un Phoenix Splash sin problemas la primera vez, siguió con un segundo, que desafortunadamente falló ya que los pies se proyectaron en la cara de Mina Shirakawa, especialmente en su boca, que recibió un tremendo impacto. De esta forma, Kamitani se llevó la victoria para defender su cinturón por décima vez. KAIRI fue nominada como la próxima retadora.

Después de derrotar a Syuri en el 5*Star Grand Prix, Maika se ganó una oportunidad por el Campeonato World of Stardom por tercera vez en su carrera. Siendo dos luchadoras que se conocen muy bien, desarrollaron un encuentro muy reñido. Syuri dio muestra de su gran condición atlética, resistiendo los duros castigos que Maika le infringió, hasta que Syuri logró la sumisión para retener el cetro por novena ocasión. Tras el encuentro, Utami Hayashishita subió al ring y lanzó su reto.

Los resultados completos son:

Stardom «HIROSHIMA GODDESS FESTIVAL ~ KINSAI STARDOM», 03.11.2022

Hiroshima Sun Plaza

0. 5 Way Battle: AZM venció a Saya Iida, Miyu Amasaki, Lady C y Waka Tsukiyama (5:43) con un Leg Roll Clutch Hold sobre Tsukiyama.

1. STARS vs. Oedo Tai[/B]: Hazuki y Koguma derrotaron a Saki Kashima y Ruaka (6:49) con un Horizontal Cradle de Koguma sobre Kashima.

2. Himeka venció a Yuna Mizumori (7:41) con una Running Powerbomb.

3. The Revenge Match: Utami Hayashishita derrotó a Natsuko Tora (12:50) con la Hijack Bomb.

4. MIRAI, Ami Sohrei y Konami vs. Giulia, Thekla y Mai Sakura – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

5. SWA World Title: Mayu Iwatani (c) venció a Alpha Female (11:07) con un Moonsault Press defendiendo el título

6. Goddesses of Stardom Title: Tam Nakano y Natsupoi (c) derrotaron a Momo Watanabe y Starlight Kid (15:22) con un Fairy Strain de Natsupoi sobre Kid defendiendo el título

7. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) venció a Mina Shirakawa (20:35) con un Phoenix Splash (10th defense) defendiendo el título

8. World of Stardom Title: Syuri (c) derrotó a Maika (25:56) con un Red World defendiendo el título