Stardom: «Goddess of Stardom Tag League 2022» Día 2

Para el segundo día de competencias del torneo «Goddess of Stardom Tag League 2022«, Stardom se trasladó a Fukushima.

► «Goddess of Stardom Tag League 2022» Día 2

Para esta fecha se realizaron tres luchas de la fase de grupos. En la primera de ellas, Natsuko Tora y Ruaka lograron sus primeras unidades al doblegar al equipo conformado por Hanan y Saya Iida.

FWC (Hazuki y Koguma) propinaron su primer descalabro a la dupla de AZM y Miyu Amasaki. Koguma fue muy inteligente en la ofensiva y se encargó de la definición dominando a Amasaki.

Cerrando la jornada, Utami Hayashishita y Saya Kamitani lograron su primer triunfo pasando sobre Saki Kashima y Fukigen Death★. AphroditE mostraron su dominio en muy poco tiempo y esa tendencia ya no cambió.

Los resultados completos son:

Stardom «12TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 30.10.2022

Fukushima Big Palette

Asistencia: 668 Espectadores

1. Mai Sakurai venció a Momo Kohgo (6:32) con un Diving Elbow Drop.

2. Goddesses of Stardom – Blue Goddess: Natsuko Tora y Ruaka [2] derrotaron a Hanan y Saya Iida [0] (9:05) con la Swanton Bomb de Tora sobre Hanan.

3. 3 Way Battle: Tam Nakano y Natsupoi vs. Maika y Himeka vs. Giulia y Thekla – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Goddesses of Stardom – Blue Goddess: Hazuki y Koguma [2] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [2] (11:19) con un Diving Body Press de Koguma sobre Amasaki.

5. Goddesses of Stardom – Red Goddess: Utami Hayashishita y Saya Kamitani [2] derrotaron a Saki Kashima y Fukigen Death★ [2] (5:14) con un Star Crusher de Kamitani sobre Kashima.

6. God’s Eye vs. Oedo Tai: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei vencieron a Momo Watanabe, Starlight Kid y Rina (16:00) con un Brainbuster de Sohrei sobre Rina.

– Goddesses of Stardom 2022 – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita y Saya Kamitani (AphroditE) [2]

-. Saki Kashima y Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [2]

-. Giulia y Thekla (Mafia Bella) [2]

4. Syuri y Tomoka Inaba (Karate Brave) [1]

-. Momo Watanabe y Starlight Kid (Black Desire) [1]

6. Mayu Iwatani y Momo Kohgo (Peach☆Rock)

7. Tam Nakano y Natsupoi (meltear) [0]

-. Mai Sakurai y Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Mina Shirakawa y SAKI (Kawild Venus) [2]

-. AZM y Miyu Amasaki (02line) [2]

-. Nanae Takahashi y Yuu (7Upp) [2]

-. Maika y Himeka (MaiHime) [2]

-. Hazuki y Koguma (FWC) [2]

-. Natsuko Tora y Ruaka (BMI2000) [2]

7. MIRAI y Ami Sohrei (The New Eras) [0]

-. Hanan y Saya Iida (wing★gori) [0]