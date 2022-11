El último título individual conquistado hasta ahora por AJ Styles fue el Campeonato Intercontinental WWE. Y debemos remontarnos a mayo de 2020, con un reinado que se extendió hasta agosto del mismo año.

La relevancia de Styles en la programación de WWE decayó de manera notoria, pese a que siga siendo un activo regular, tras su segundo y longevo reinado del magno cetro varonil de la empresa entre 2017 y 2018. Algo que luce comprensible, pues «The Phenomenal», con toda la calidad y buena forma física que demuestra, no deja de ser un veterano de 45 años.

Y nos deja un tanto perplejos cierto dato que apunta Wrestle Ops acerca de Styles.

AJ Styles remains winless in singles matches on PPV for 3 years & counting now.



His last singles-PPV win being Crown Jewel 2019.



Hopefully that changes sooner rather than later.#SurvivorSeries pic.twitter.com/HcJiqIZe5f — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 15, 2022

«AJ Styles sigue sin ganar un combate bajo PPV desde hace tres años y contando. «Su última victoria individual en PPV fue en Crown Jewel 2019 […]»

Aquel triunfo saudí se dio contra Humberto Carrillo, ante el que puso sobre la mesa el Campeonato de Estados Unidos; oro que mantendría hasta el episodio de Raw del 25 de noviembre de dicho año, cuando fue derrotado por Rey Mysterio.

Styles no sale triunfante en términos generales de una lucha de PPV desde Money in the Bank 2021, donde defendió junto a Omos el Campeonato de Parejas Raw frente a The Viking Raiders. Sin el filtro de PPV, el más reciente encuentro (televisado) en el que Styles engrosó su marcador particular tuvo lugar durante el capítulo de Raw del pasado 8 de agosto, a costa de The Miz.

► AJ Styles podría romper su mala racha este mes

Por primera vez tras más de medio año, Styles disputará una lucha en solitario bajo PPV este próximo 26 de noviembre, dentro del cartel de Survivor Series WarGames. Styles colisionará contra Finn Bálor, y veremos si logra cambiar su dinámica negativa.

Un lustro atrás, en TLC 2017, Balór batió a Styles. Por lo que además, el líder de The OC buscará revancha particular con el líder de The Judgment Day.