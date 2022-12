Shawn Michaels: «Bron Breakker está listo para el elenco estelar»

El sueño de casi todo luchador de NXT, es que WWE les permita tener éxito en su etapa allí y así poder ascender a Raw o SmackDown, en el elenco estelar de WWE. Y, seguramente, es el sueño de Bron Breakker, quien tras su victoria sobre Apollo Crews se aseguró el título en su cintura por más de 248 días.

En la conferencia de prensa posterior al evento premium NXT Deadlione, cuestionaron a Shawn Michaels acerca de por qué motivo Breakker no había ascendido al elenco estelar, pues tiene mucho talento. Michaels dijo estar de acuerdo en ello y dio una explicación de esto.

► Shawn Michaels arma caos con las palabras hacia Bron Breakker

Según el Chico Rompe Corazones, no hay que apresurar las cosas. El momento llegará, pero que primero, quiere instruirle mucha más capacidad dentro del ring estando en la marca amarilla. Estas fueron sus palabras:

«Eh… Diré esto… Miren, creo que Bron es un chico que siempre está en la lista de posibles ascensos al elenco estelar. Para todo el mundo que lo ve es espectacular. Bron es nuestro caballo que estamos montando y construyendo aquí en NXT.

«Pero, de nuevo, mira… Bron siempre estará en esa lista de posibles ascensos, porque, veo mucho potencial en él. Lo miro y, de nuevo, digo que nos encantaría poder mantener a Bron aquí en NXT por un poco más de tiempo, para que podamos terminar de completarlo.

«A la vez, siento que tenemos a otras personas que también podrías añadir a la piscina del elenco estelar. Pero, no lo sé. No parece ser que, ahora mismo, te tengas que retirar por el talento. Mira, supongo que voy a decir esto egoístamente, pero me gustaría poder mantenerlo aquí en NXT, y realmente, completarlo tan perfectamente como podamos.

«Cuando tenga esa oportunidad, ya estaría más que listo. Supongo, yo realmente no veo la prisa de que abandone NXT. Nunca quiero alejarlo de ninguna posibilidad. Nunca haría eso. Pero, repito, si tenemos la opción de mantenerlo aquí en NXT y convertirlo en un talento más completo para el elenco estelar, me encantaría poder tener el tiempo para hacer eso.

«Pero, no quiero dar la impresión de que Bron no es un hombre con el que estaríamos interesados de contar en el elenco estelar, porque, obviamente lo es… Es solo que… Me gustaría poder envolverlo muy bien con un moño y entregárselo a Triple H, perfectamente listo para emigrar de NXT».