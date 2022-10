Booker T responde a Quincy Elliott: «No soy homofóbico»

Primera polémica de Booker T como comentarista de NXT. El luchador Quincy Elliott, quien se declaró gay hace algunos años y ahora interpreta en la marca dorada y negra un personaje en donde se viste con ropa de mujer y utiliza accesorios femeninos como aretes, insinuó que Booker T era homofóbico hacia él. Lo hizo con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter a inicios de este mes de octubre:

Booker T when HE has to commentate one of my matches #WWENXT pic.twitter.com/VzSekz7AfM — 🦋 SUPERDIVA 🦋 (@Quincy__WWE) October 6, 2022

«Booker T cuando ÉL tiene que comentar una de mis luchas: ‘¡Dime que no acabo de ver eso!'»

► Booker T se defiende tras ser llamado homofóbico a causa de Quincy Elliott

Varios fans apoyaron lo puesto por Elliott en su Twitter y criticaron ferozmente a Booker T, lo cual lo molestó. Y en la más reciente edición de su podcast The Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama WWE, se defendió y aclaró las cosas tanto para los fans, como para quien se hace llamar La Súper Diva:

«He estado leyendo un par de comentarios últimamente, y solamente por mis payasadas en NXT, la gente ya me llama homofóbico, Está bien, aclaremos esto: No soy homofóbico. No tengo nada en contra de que la gente pueda decidir a quién amar o con quién tiene sexo.

«No me importa. Eso no es asunto mío. Pero, Quincy, ¿cómo es que se llama a mí mismo?… ¿La Diva Máxima? [En realidad, La Súper Diva]… Con Quincy es diferente… Porque tengo la opción de elegir si me gusta Quincy o no. Tal vez no me agrade Quincy hoy. Pero, tal vez, me agrade Quincy mañana.

«Quincy tal vez tenga que darme una razón para que él me agrade. Al principio, a mí tampoco me gustaba Goldust. Y Goldust y yo terminamos de ser uno de los actos más grandes en la historia de este negocio. Yo no creo que yo pudiera ser homofóbico y trabajar con alguien como Goldust. Realmente, no creo eso.

«Creo que, de ser homofóbico, me hubiera sentido de determinada manera al trabajar con él. Pero, no sentí nada más que alegría al trabajar con mi amigo, Goldust. Solamente quiero que la gente sepa que en la teleivisón, estoy haciendo mi trabajo. No soy homofóbico.

«Si no me agrada Quincy un día, pueda que me guste al día siguiente. Por otra parte, también puede que no me guste en lo absoluto siempre. Pero, esa, esa es mi elección más que nada. Pero, no tiene nada que ver con a quién Quincy elige amar o no, ni tampoco tiene que ver con el tipo de personaje que está interpretando, ni nada por el estilo».