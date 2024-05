Problemas de salud de Fénix, le impiden luchar en House of Glory

Fénix había vuelto a la actividad en AEW la semana pasada tras seis meses de estar fuera de acción por una lesión en la espalda baja; sin embargo, parece que no está listo para seguir con su carrera.

Un incidente en la escena independiente ha levantado preocupaciones sobre la condición física del mexicano. En las últimas horas, durante el show especial de Cinco de Mayo de la empresa House of Glory, estaba programado un enfrentamiento entre Penta El Zero Miedo y Rey Fenix como evento principal.

Pentagon Jr just announced Rey Fenix is not medically cleared to wrestle him today 😔 pic.twitter.com/tKjQAPXa8h — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) May 5, 2024

Lamentablemente, el esperado enfrentamiento no tuvo lugar. Al inicio del espectáculo, Penta El Zero Miedo anunció que su hermano y rival no estaba en condiciones de competir esa noche. Laredo Kid ocupó su lugar en el evento principal, logrando una victoria para el hombre del Zero Miedo.

Aunque Rey Fenix había retomado la acción el 27 de abril con una victoria sobre The Beast Mortos, actualmente no se sabe si ha sufrido una nueva lesión o si All Elite Wrestling lo retiró de la cartelera como medida preventiva para evitar otro percance.

Habrá que esperar para saber un poco más de este asunto, pues al momento no hay ninguna información sobre el suceso.