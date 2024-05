Así se dio el regreso de Rey Fénix a AEW

En la noche del pasado sábado 27 de abril de 2024, los fans de AEW se sorprendieron cuando horas antes de empezar el show, se anunció un combate entre mexicanos. Rey Fénix se enfrentó a The Beast Mortos, también conocido antes como Black Taurus.

El combate fue realmente bueno, dejó cosas muy interesantes y que le dicen a Khan que Rey Fénix ya está en un gran nivel nuevamente tras retornar al ring. Ahora, se han podido conocer unas curiosas declaraciones del Presidente de AEW, Tony Khan, en una reciente entrevista con Josh Martínez de Superstar Crossover.

► Los detalles del inesperado regreso de Rey Fénix a luchar desde octubre de 2023, en el pasado Collision de AEW

Khan allí reveló todos los detalles que rodearon el inesperado regreso al ring en AEW de Rey Fénix, pues ni el mismísimo Khan lo esperaba tan pronto. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Me llevé una sorpresa divertida, no ocurrió hasta después de Dynamite, así que no pude adelantarme en semanas anteriores de televisión, fue algo que me sorprendió más tarde, pero justo acabábamos de lograr darle el alta médica a un luchador, justo antes de Collision: a Rey Fenix.

«Cuando vino para el chequeo médico y fue autorizado a luchar, fue una sorpresa, realmente quería luchar para los aficionados en Jacksonville, me pareció genial. Lo anunciamos durante el Draft de la NFL, y tuve un bloque allí; luego, hubo algo más que moví y aún acomodé, pero hice algunos cambios para asegurarme de que tuviéramos este gran combate para los aficionados.

«Me sorprendió gratamente cuando Rey Fenix vino y dijo que estaba autorizado médicamente para luchar, no fue algo que esperara. Fue bueno tener de vuelta a Rey Fenix».