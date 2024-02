Si hablamos de Shawn Spears, realmente no puede decirse que estemos ante un caso como el de Cody Rhodes. Tuvo su momento de gloria dentro de AEW, pero no salió de allí siendo más estrella de lo que ya era dentro de WWE, especialmente dentro de NXT.

Y sabedora de ello, la compañía propiedad de Endeavor quiso que Spears redebutara ayer bajo los focos de la tercera marca, que precisamente hoy pasa por un gran momento de candencia. Eso sí, bajo su nombre real, no bajo el alias de Tye Dillinger.

Luego de su sorpresivo ataque contra Ridge Holland, las cámaras de NXT captaron a Spears saliendo del Performance Center, y el «Perfect Ten» dijo lo siguiente, preguntado por el motivo de su sillazo al inglés.

"The truth can bring you to your knees, and that's why Shawn Spears is now in NXT"



Business just picked up, @ShawnSpears is ready to take over #WWENXT! pic.twitter.com/YUJw8I4FYr