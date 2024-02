Así fue el gran regreso de Shawn Spears a NXT

Por fin se ha revelado quién era el hombre de las misteriosas promos de las últimas semanas en NXT. Y nadie acertó. Se trató de nada más y nada menos que Shawn Spears, quien en su primera etapa en NXT y en WWE fuera conocido como Tye Dillinger.

Pero que desde su salida de WWE, y su llegada a AEW, utilizó el nombre de Shawn Spears. Y parece ser que ese será su nuevo nombre, pues cuando reveló su identidad, Vic Joseph lo llamó Shawn Spears.

► Así fue el regreso de Shawn Spears a WWE en NXT

Su retorno a la empresa se dio cuando Ridge Holland salió al ring y estaba haciendo una promo. En medio de esto, la arena quedó oscura y apareció luego una figura con un hoodie, con una capucha, y lo atacó con varios silletazos.

Luego, Spears se quitó el hoodie para revelar su rostro y sorprender a todos.La última lucha de Spears fue una victoria para ganar el Campeonato de Peso Completo GLCW de la empresa Great Lakes Championship Wrestling. Y su último combate en AEW fue en septiembre de 2023, en una batalla campal en el Zero Hour del PPV AEW All Out.

Así fue el momento en el cual Spears atacó a Holland: