Grayson Waller comparte quienes han sido sus influencias en su carrera en la lucha libre profesional. Curiosamente, aunque también ha habido luchadores, menciona tanto a peleadores de MMA como a boxeadores. Cabe mencionarse que la Superestrella de WWE nunca ha probado las mieles de esos deportes. Pero algunas de sus mayores personalidades a lo largo de los tiempos tomaron parte en su construcción de quien es en la actualidad como estrella del entretenimiento deportivo.

► Las influencias de Grayson Waller

«Creo que los mejores y más vendibles luchadores de la UFC son fanáticos de la lucha libre. Si miras hacia atrás en la historia, Ronda Rousey, Conor McGregor y Chael Sonnen eran fanáticos de la lucha libre. Utilizaron partes de la lucha libre para su personaje y es por eso que ganan tanto dinero. Ahora tienes a mucha gente intentando hacer lo mismo, pero no es fácil lo que hacemos. Un tipo como Colby Covington está haciendo su mejor esfuerzo, pero no creo que realmente entienda lo que hacemos, y está haciendo su mejor esfuerzo’.»

«Me inspiré enormemente incluso en figuras como Muhammad Ali y Prince Naseem del boxeo. Simplemente esa confianza y actitud de ‘No me importa quién seas, chico. Voy a entrar y mostrarte quién soy’. Siempre he tomado mucha inspiración de esos tipos, especialmente en la forma en que se conducen, pero también, no tenían miedo de decir lo que pensaban», explica en Submission Radio.

Grayson Waller se encuentra trazando su camino a WrestleMania 40. Todavía no está claro si va a tener un hueco en el cartel de luchas. Quizá presente una nueva edición de Grayson Waller Effect. Veremos qué sucede con él en las próximas semanas en SmackDown.

