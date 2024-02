El ex campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya estuvo a punto de regresar en el UFC 300 para encabezar el evento.

Adesanya no ha peleado desde que perdió el título ante Sean Strickland en UFC 293 en septiembre. La derrota puso fin a su segundo reinado del título de peso medio después de recuperar el cinturón contra Alex Pereira en el UFC 287. Strickland perdió el título ante Sean Strickland en septiembre.

Strickland perdió el título ante Dricus du Plessis en el UFC 297 a principios de este año. Du Plessis y Adesanya tienen un pasado turbio, y su enemistad quedó patente durante un enfrentamiento en el octágono del UFC 290.

El UFC 300 estará encabezado por un combate por el título de los semipesados entre Pereira y Jamahal Hill, que regresa tras más de un año alejado del octágono. Adesanya estuvo en la mezcla para encabezar UFC 300, pero según él, du Plessis y su equipo declinaron.

Durante una reciente aparición en el podcast This Past Weekend with Theo Von, Adesanya culpó a du Plessis de que UFC 300 no saliera adelante.

«Hay algunas cosas que estaban destinadas a suceder», dijo Adesanya en «This Past Weekend» con Theo Von. «Me convocaron. Estoy seguro de que esto está ahí fuera ahora, Eugene (Bareman) dijo algunas cosas, pero me convocaron para 300 y yo estaba como, ‘Sí, vamos a rodar’. Pero ellos no querían. No querían.

«Acababan de pelear contra Strickland, así que quizá tenía algunas molestias y cosas así, pero todos tenemos molestias y cosas así. Pero yo he peleado lesionado durante los últimos combates, así que por eso me tomé un tiempo para dejar que mi cuerpo sanara. Se ha curado, y estoy seguro de que habrá más lesiones. Son cosas que pasan con el entrenamiento. Como lo que hacemos para trabajar, es algo constante«.

Como resultado, UFC 300 estará encabezado ahora por un combate por el título de los semipesados entre el campeón Alex Pereira, que se enfrenta al ex campeón Jamahal Hill.

Du Plessis parecía abierto a regresar en UFC 300 inmediatamente después de ganar el cinturón en UFC 297. Hasta el momento no ha respondido públicamente a las acusaciones de Adesanya.

El calendario de eventos de la UFC se está llenando para la primera mitad de 2024, pero du Plessis vs. Adesanya podría encabezar un próximo PPV. La UFC también ha expresado su interés en organizar su primer evento africano, aunque el calendario es incierto.

Los aficionados a la lucha casi tuvieron el regreso de Adesanya para UFC 300 contra el nuevo titular du Plessis. Pero, según Adesanya, du Plessis fue el responsable de que no fructificara.