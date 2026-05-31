Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en el Von Braun Center en Huntsville, Alabama y entre otras cosas vimos a Konosuke Takeshita retener el Campeonato Internacional AEW.
► En el episodio de AEW Collision del 30 de mayo vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2)
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***)
- Hazuki venció a Maya World (** 1/2)
- Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2)
- Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2)
- David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2)
- Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 6 de junio 2026 en el Covelli Centre en Youngstown, Ohio (anteriormente conocido como Youngstown Convocation Center (planning y Chevrolet Centre) coliseo con capacidad para 7,000 aficionados, y casa de los Youngstown Phantoms de la USHL.
- CUARTOS DE FINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Persephone vs. Hazuki
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross( (c) TayJay (Tay Melo y Anna Jay)
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 6 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Covelli Centre Youngstown, Ohio
|Capacidad
|7,000 espectadores