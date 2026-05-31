Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026

por
AEW Collision

AEW Collision se presentó este sábado en el Von Braun Center en Huntsville, Alabama y entre otras cosas vimos a Konosuke Takeshita retener el Campeonato Internacional AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 30 de mayo vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2)
  2. FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***)
  3. Hazuki venció a Maya World (** 1/2)
  4. Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2)
  5. Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2)
  6. David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2)
  7. Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2)
  8. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 6 de junio 2026 en el Covelli Centre en Youngstown, Ohio (anteriormente conocido como Youngstown Convocation Center (planning y Chevrolet Centre) coliseo con capacidad para 7,000 aficionados, y casa de los Youngstown Phantoms  de la USHL.

  • CUARTOS DE FINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Persephone vs. Hazuki
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross( (c) TayJay (Tay Melo y Anna Jay)
Información del Evento
Fecha Sábado 6 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Covelli Centre Youngstown, Ohio
Capacidad 7,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos