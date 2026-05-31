Primer vistazo: Cartelera MLW Fusion 6 de junio 2026

Este sábado, MLW Fusion se presentó el sábado 30 de mayo 2026 en el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, y entre otras cosas vimos a Hammerstone vencer a Bishop Dyer.
► En el episodio de MLW Fusion del 30 de mayo vimos:
- Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly
- Scarlett Bordeaux venció a Aleah James
- Austin Aries venció a Trevor Lee
- The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron a Joe Coffey & Mark Coffey
- Diego Hill venció a Adam Brooks
- Zamaya venció a Carolina Cruz
- Alex Hammerstone venció a Bishop Dyer
► Cartelera MLW Fusion 6 de junio 2026
El próximo episodio de MLW Fusion se presentará el 6 de junio 2026 en el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, arena con capacidad para 10,500 aficionados.
- CAMPEONATO PESO PLUMA FEMENIL MLW: Shoko Nakajima (c) vs. Shotzi Blackheart
|Información del Evento
|Fecha
|Sabido 6 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|beIN Sports, YouTube
|Sede
|Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos
|Capacidad
|10,500 espectadores