Primer vistazo: Cartelera MLW Fusion 6 de junio 2026

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Este sábado, MLW Fusion se presentó el sábado 30 de mayo 2026 en el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, y entre otras cosas vimos a Hammerstone vencer a Bishop Dyer.

► En el episodio de MLW Fusion del 30 de mayo vimos:

  1. Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly
  2. Scarlett Bordeaux venció a Aleah James
  3. Austin Aries venció a Trevor Lee
  4. The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron a Joe Coffey & Mark Coffey
  5. Diego Hill venció a Adam Brooks
  6. Zamaya venció a Carolina Cruz
  7. Alex Hammerstone venció a Bishop Dyer

► Cartelera MLW Fusion 6 de junio 2026

Superluchas - Logotipo MLW

El próximo episodio de MLW Fusion se presentará el 6 de junio 2026 en el Silver Spurs Arena en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

  • CAMPEONATO PESO PLUMA FEMENIL MLW: Shoko Nakajima (c) vs. Shotzi Blackheart
Información del Evento
Fecha Sabido 6 de junio de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión beIN Sports, YouTube
Sede Silver Spurs Arena  en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos
Capacidad 10,500 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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