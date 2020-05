El noviazgo y matrimonio de Stephanie McMahon y Triple H ha dado muchísimo que hablar en WWE. Ha sido utilizado en un sinfín de ocasiones narrativamente hablando y como todos saben tienen una vida en pareja fuera de la ficción. Además de haberse desposado mutuamente tienen tres hijas. Y por lo que sabemos todo les va de maravilla. De vez en cuando tanto uno como el otro se toman unos minutos para hablar de su privacidad, así como también, en ocasiones, realizan publicaciones en redes sociales para mostrar un poco de la misma a sus muchos seguidores.

► Stephanie McMahon y Triple H: su primer beso

Comienzo, desarrollo y deseamos que nunca tengamos que hablar de un final en su relación; pero a lo largo de la misma se ha hablado de tantos episodios... Y ahora lo hacemos de uno más. Porque en WWE Untold la directiva revela el sorprendente primer beso que ambos se dieron. Sorprendente porque no ocurrió en una cita que ambos tuvieron o en la casa de uno de los dos antes de que la compartieran. No, el primer beso que se dieron ocurrió durante su entrada a Royal Rumble 2000. Stephanie no tuvo claro si la besaba Paul (Levesque) nombre real de su esposo o su personaje.

"Aparecí durante la entrada y él me besó. Fue la primera vez que me besó en los labios. Sabía que estaba dentro del personaje pero pensé: '¿de verdad me dio el beso dentro del personaje?'. Sentí mariposas en el estómago".

Pensándolo bien es realmente interesante que todo comenzara, aunque obviamente sucedieron cosas entre ambos con anterioridad, aunque no fuera un beso, enfrente del Universo WWE. De alguna manera fue la mejor forma de que su amorío iniciara.