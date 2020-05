Por fin está de vuelta, pensarán muchos fanáticos de WWE después de haber visto a Jeff Hardy anoche en Friday Night SmackDown. El veterano luchador no tuvo ninguna lucha, pero sí un encontronazo tanto verbal como físico con Sheamus, oponente a quien eligió antes incluso de que iniciara el show, olvidándose de The Fiend, con quien también querría verse las caras. Pero eso tendrá que esperar. Porque sin duda el irlandés va a vengarse tan pronto como pueda después de lo ocurrido hace unas horas en el Centro de Rendimiento de la empresa.

► El remate de Jeff Hardy: otro cambio

En el mes de marzo, cuando el "Enigma Carismático" hizo su verdadero último regreso antes de estas semanas fuera de acción, Michael Cole nombró a su remate —lo cual quiere decir que es la manera en que lo nombró la compañía—Twist Of Fury.

En un primer momento se pensó que era porque el nombre original del mismo, Twist of Fate, era propiedad de su hermano, Matt Hardy, que actualmente se encuentra en AEW. No obstante, este declaró que ese no era el motivo. Entonces Jeff se ausentó nuevamente y el tema quedó a un lado. Hasta su aparición de anoche en FOX.

El tema vuelve a ponerse sobre la mesa porque Cole lo llamó Twist of Fate en SD.

Una vez más, Vince McMahon tomó la decisión de modificar cómo llaman al remate del veterano luchador. Y otra vez sin una razón aparente. Esto no es realmente importante para la nueva aventura de Hardy en los encordados pero sí que es curioso.

Veremos si la semana que viene, si realiza dicho movimiento, continúa con este nombre.