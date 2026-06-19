El elenco de SmackDown estará el viernes en el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri, (anteriormente llamado Sprint Center), coliseo con capacidad para 19,252 personas.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**) Axiom venció a The Miz (** 1/2) Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2) Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2) Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**) Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Gunther en una revancha sin cortes comerciales, con Sami Zayn como réferi especial. El duelo nace de la polémica: en Clash in Italy, Rhodes retuvo el título ante el Ring General en un final controvertido, pues los pies de Gunther estaban debajo de las cuerdas, y aunque esa es una regla que en WWE no suele seguirse, el austriaco exigió la revancha, pero fue limosnero y con garrote, pues le dejaron elegir la estipulación. Y la estipulación es que Sami Zayn será el réferi especial. La relación entre Rhodes y Zayn lleva semanas deteriorándose hasta llegar a los golpes la semana pasada, y ahora es precisamente Zayn quien tiene en sus manos el destino del cetro máximo de la empresa. ¿Hará valer Zayn su rencor contra Cody, o su odio compartido hacia Gunther pesará más a la hora de contar hasta tres?

En la segunda semifinal del torneo Queen of the Ring, Charlotte Flair enfrentará a la Campeona Mundial, Liv Morgan, por el último boleto a la final. Iyo Sky ya espera del otro lado tras vencer a Raquel Rodríguez en Raw.

En la semifinal del torneo King of the Ring, Jey Uso se medirá ante Je’Von Evans. El ganador avanzará a la final contra Oba Femi.

Los Campeones de Parejas WWE, Damian Priest y R-Truth, pondrán el título en juego ante los MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).

Además, en lucha de contendiente número uno al Campeonato de los Estados Unidos, volveremos a ver a Carmelo Hayes contra Ricky Saints, quienes llevan una victoria cada uno. El que gane (o los dos, si empatan, como suele pasar) irá contra Trick Williams en Night of Champions.