Mundial 2026: Canadá goleó 6-0 a Qatar, con fea lesión de Koné

15′ ⚽ GOL CANADÁ Cyle Larin caza un rebote servido por el arquero tras un remate inicial de Jonathan David y abre la cuenta en Vancouver. Su segundo gol del torneo. 7.3

28′ ⚽ GOL CANADÁ Jonathan David aprovecha un mal rechazo aéreo y mete una definición espectacular sin dejar caer la pelota. Primer gol mundialista para el atacante de la Juventus. 7.8

32′ 🟥 TARJETA ROJA Homam Ahmed es expulsado tras la intervención del VAR. El árbitro corrigió el penalti inicial por un tiro libre fuera del área, pero mantuvo la roja directa por último recurso. 5.0

41′ ⚽ GOL CANADÁ Jonathan David firma su doblete empujando con determinación otro rebote del portero catarí tras un gran testarazo de Cyle Larin. 8.3

52′ 🚑 GRAVE LESIÓN Ismaël Koné se retira entre lágrimas tras una terrible entrada de Assim Adibole. El estadio entero queda conmocionado. Entra en su lugar Nathan Saliba. 7.0

53′ 🟥 TARJETA ROJA Assim Adibole recibe la roja directa por la fortísima infracción sobre Koné. El propio jugador catarí se retira visiblemente afectado y pidiendo disculpas. Qatar se queda con 9. 4.8

58′ ⚽ GOL CANADÁ Nathan Saliba anota un golazo brillante de tiro libre y protagoniza el momento del Mundial celebrando con los dedos en forma de ‘8’ y levantando la camiseta del lesionado Koné. 7.9

76′ ⚽ GOL CANADÁ Jacob Shaffelburg remata de zurda una pelota dividida que termina de meterse al fondo tras un desvío desesperado del defensor Mohammed Manai. 7.4