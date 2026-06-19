Mundial 2026: Canadá goleó 6-0 a Qatar, con fea lesión de Koné

por
Súper Fucho

Esta tarde, en la jornada de hoy de la Copa Mundial de la FIFA, vimos cómo Canadá logró vencer y golear 6-0 a Qatar. Sin embargo, no todo fue fiesta y diversión para los canadienses, pues Ismaël Koné sufrió una terrible lesión que dio la vuelta al mundo.

► Así fue la gran victoria de Canadá ante Qatar en el Mundial 2026

🏆 COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 • GRUPO B
Fase de Grupos • Jornada 2 • Vancouver
🇨🇦
CANADÁ
6 – 0
Finalizado
🇶🇦
QATAR
📅 18 DE JUNIO DE 2026
Minuto Evento Descripción de la Jugada Sofascore
15′ ⚽ GOL CANADÁ Cyle Larin caza un rebote servido por el arquero tras un remate inicial de Jonathan David y abre la cuenta en Vancouver. Su segundo gol del torneo. 7.3
28′ ⚽ GOL CANADÁ Jonathan David aprovecha un mal rechazo aéreo y mete una definición espectacular sin dejar caer la pelota. Primer gol mundialista para el atacante de la Juventus. 7.8
32′ 🟥 TARJETA ROJA Homam Ahmed es expulsado tras la intervención del VAR. El árbitro corrigió el penalti inicial por un tiro libre fuera del área, pero mantuvo la roja directa por último recurso. 5.0
41′ ⚽ GOL CANADÁ Jonathan David firma su doblete empujando con determinación otro rebote del portero catarí tras un gran testarazo de Cyle Larin. 8.3
52′ 🚑 GRAVE LESIÓN Ismaël Koné se retira entre lágrimas tras una terrible entrada de Assim Adibole. El estadio entero queda conmocionado. Entra en su lugar Nathan Saliba. 7.0
53′ 🟥 TARJETA ROJA Assim Adibole recibe la roja directa por la fortísima infracción sobre Koné. El propio jugador catarí se retira visiblemente afectado y pidiendo disculpas. Qatar se queda con 9. 4.8
58′ ⚽ GOL CANADÁ Nathan Saliba anota un golazo brillante de tiro libre y protagoniza el momento del Mundial celebrando con los dedos en forma de ‘8’ y levantando la camiseta del lesionado Koné. 7.9
76′ ⚽ GOL CANADÁ Jacob Shaffelburg remata de zurda una pelota dividida que termina de meterse al fondo tras un desvío desesperado del defensor Mohammed Manai. 7.4
90+2′ ⚽ GOL CANADÁ Jonathan David caza de zurda un rebote tras un misil lejano de Saliba y firma su Hat-Trick histórico en la Copa del Mundo para sellar el set definitivo. 9.5

TOP 5 CALIFICACIONES SOFASCORE

Puesto Jugador Calificación
🥇
Jonathan David
Canadá • 3 goles (Hat-Trick) • MVP absoluto
9.5
🥈
Nathan Saliba
Canadá • 1 gol de tiro libre • Asistencia clave
7.9
🥉
Cyle Larin
Canadá • 1 gol • Generó la jugada del tercer tanto
7.3
4
Jacob Shaffelburg
Canadá • 1 gol • Eléctrico por las bandas
7.4
5
Ismaël Koné
Canadá • Controló la media antes de la lesión
7.0

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

Archivo de artículos