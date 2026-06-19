Mundial 2026: Canadá goleó 6-0 a Qatar, con fea lesión de Koné

Esta tarde, en la jornada de hoy de la Copa Mundial de la FIFA, vimos cómo Canadá logró vencer y golear 6-0 a Qatar. Sin embargo, no todo fue fiesta y diversión para los canadienses, pues Ismaël Koné sufrió una terrible lesión que dio la vuelta al mundo.
► Así fue la gran victoria de Canadá ante Qatar en el Mundial 2026
🏆 COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 • GRUPO B
Fase de Grupos • Jornada 2 • Vancouver
🇨🇦
CANADÁ
6 – 0
Finalizado
🇶🇦
QATAR
📅 18 DE JUNIO DE 2026
|Minuto
|Evento
|Descripción de la Jugada
|Sofascore
|15′
|⚽ GOL CANADÁ
|Cyle Larin caza un rebote servido por el arquero tras un remate inicial de Jonathan David y abre la cuenta en Vancouver. Su segundo gol del torneo.
|7.3
|28′
|⚽ GOL CANADÁ
|Jonathan David aprovecha un mal rechazo aéreo y mete una definición espectacular sin dejar caer la pelota. Primer gol mundialista para el atacante de la Juventus.
|7.8
|32′
|🟥 TARJETA ROJA
|Homam Ahmed es expulsado tras la intervención del VAR. El árbitro corrigió el penalti inicial por un tiro libre fuera del área, pero mantuvo la roja directa por último recurso.
|5.0
|41′
|⚽ GOL CANADÁ
|Jonathan David firma su doblete empujando con determinación otro rebote del portero catarí tras un gran testarazo de Cyle Larin.
|8.3
|52′
|🚑 GRAVE LESIÓN
|Ismaël Koné se retira entre lágrimas tras una terrible entrada de Assim Adibole. El estadio entero queda conmocionado. Entra en su lugar Nathan Saliba.
|7.0
|53′
|🟥 TARJETA ROJA
|Assim Adibole recibe la roja directa por la fortísima infracción sobre Koné. El propio jugador catarí se retira visiblemente afectado y pidiendo disculpas. Qatar se queda con 9.
|4.8
|58′
|⚽ GOL CANADÁ
|Nathan Saliba anota un golazo brillante de tiro libre y protagoniza el momento del Mundial celebrando con los dedos en forma de ‘8’ y levantando la camiseta del lesionado Koné.
|7.9
|76′
|⚽ GOL CANADÁ
|Jacob Shaffelburg remata de zurda una pelota dividida que termina de meterse al fondo tras un desvío desesperado del defensor Mohammed Manai.
|7.4
|90+2′
|⚽ GOL CANADÁ
|Jonathan David caza de zurda un rebote tras un misil lejano de Saliba y firma su Hat-Trick histórico en la Copa del Mundo para sellar el set definitivo.
|9.5
TOP 5 CALIFICACIONES SOFASCORE
|Puesto
|Jugador
|Calificación
|🥇
|
Jonathan David
Canadá • 3 goles (Hat-Trick) • MVP absoluto
|
9.5
|🥈
|
Nathan Saliba
Canadá • 1 gol de tiro libre • Asistencia clave
|
7.9
|🥉
|
Cyle Larin
Canadá • 1 gol • Generó la jugada del tercer tanto
|
7.3
|4
|
Jacob Shaffelburg
Canadá • 1 gol • Eléctrico por las bandas
|
7.4
|5
|
Ismaël Koné
Canadá • Controló la media antes de la lesión
|
7.0