Mundial 2026 | Hoy México enfrenta a Corea del Sur: siga el minuto a minuto

0′ 🎬 INICIO Duelo de ganadores en el Grupo A. El Tri llega con confianza tras despachar a Sudáfrica, mientras que las huestes surcoreanas hicieron lo propio ante la República Checa. Quien sume hoy pondrá un pie y medio en octavos. 6.0

3′ 🟨 TARJETA AMARILLA Lee Kang-In es amonestado tempranamente tras una durísima falta sobre Luis Romo, quien queda bastante dolorido en el césped. Problemas para el cuadro asiático, que ya cuenta con dos de sus inicialistas condicionados por tarjeta. 5.8

6′ 📊 ANÁLISIS Partido de alta tensión para México. Asegurar los tres puntos significaría prácticamente amarrar el liderato del sector y garantizar que el primer choque de eliminación directa se dispute ante su propia afición en territorio nacional. 6.5

9′ 📢 AMBIENTE Ritmo semi-lento y pocas aproximaciones en las áreas. Lo más destacado ocurre en el graderío, donde la fanaticada local ruge con fuerza y castiga con un ensordecedor abucheo cada vez que un futbolista surcoreano entra en contacto con la pelota. 6.2

12′ 🔄 POSESIÓN La presión del Estadio Guadalajara no intimida a Corea del Sur. El conjunto asiático maneja los hilos del encuentro con tranquilidad, tocando el balón de primera intención e hilvanando combinaciones de fantasía como si se tratara de una práctica. 6.4

16′ 🚨 ¡CERCA COREA! ¡Héroe Edson Álvarez! Heung-min Son define techando al guardameta, pero el zaguero del Fenerbahçe se viste de salvador con una espectacular chilena sobre la línea de gol. Aunque la jugada se anuló posteriormente por un fuera de juego tardío, la intervención defensiva fue descomunal. 7.2

20′ 🏹 AVISÓ EL TRI México responde de inmediato. Roberto Alvarado manda un servicio medido y preciso al área chica, donde Julián Quiñones se levanta para conectar de cabeza, aunque el frentazo va directo a las manos del arquero Seung-Gyu Kim. 6.8

21′ 📈 DOMINIO AZTECA Se asienta mejor el Tri sobre el terreno de juego. Transcurridos los primeros veinte minutos, la escuadra mexicana luce con mucho aplomo en la última línea y empieza a encadenar aproximaciones que inquietan al bloque defensivo rival. 6.7

23′ 🥤 REHIDRATACIÓN El colegiado detiene las acciones para que los futbolistas se refresquen. Momento de alta intensidad en los banquillos: ambos estrategas aprovechan el parón táctico para ajustar piezas y reordenar sus esquemas en la pizarra. —

25′ 📊 OJO AL DATO La amonestación a Lee Kang-in (03:33) entra en los libros de historia: es la tercera tarjeta amarilla más rápida para un futbolista asiático en los Mundiales, solo detrás del saudí Ahmed Madani en 1994 (02:04) y el japonés Motohiro Yamaguchi en 1998 (03:26). 📋

28′ 🛑 FUERA DE JUEGO Línea defensiva muy atenta. Corea del Sur intenta romper líneas mediante un trazo largo hacia el frente, pero la ofensiva queda completamente invalidada al detectarse una posición fuera de juego flagrante. 6.1

30′ ⏱️ MEDIA HORA Se cumple el primer tercio del encuentro. Aunque México maneja mejores sensaciones y propone más, la pizarra sigue inmóvil. El trámite se mantiene bajo un manto de extrema cautela, con ambas escuadras cuidando el orden y arriesgando lo justo. 6.3

41′ ⚠️ ¡PERDONÓ COREA! Paik Seung-Ho rompe la zaga con un pase filtrado brillante que deja a Seol Young-Woo mano a mano en boca de gol, pero el carrilero abanica terriblemente de zurda y desaprovecha una oportunidad de oro en el cierre del primer tiempo. 5.9

43′ 🔄 CAMBIO DE RITMO La escuadra asiática se adueña de la pelota y dicta las condiciones en el trámite. México replega líneas ante el empuje surcoreano, que luce mucho más entero y punzante en este tramo final del periodo inicial. 6.2

44′ 🖲️ APERCIBIDO Llamado de atención en el banquillo mexicano. El juez central detiene momentáneamente las acciones y se acerca a la zona técnica para exigir calma a Javier ‘Vasco’ Aguirre debido a sus efusivas protestas. —

45′ ⏱️ AGREGADO El cuerpo arbitral anuncia que se jugarán cuatro minutos de compensación. La paridad sin anotaciones se mantiene en la pizarra de Guadalajara mientras el cansancio empieza a hacer mella. —

46’+1 🚨 ¡SE PASEÓ EL BALÓN! Máxima tensión en el área azteca. Corea del Sur desborda con potencia por el sector derecho y saca un centro envenenado con mucha comba; Lee Jae-Sung se barre con el alma pero no alcanza a conectar la de gajos por milímetros. Se salva el Tri. 6.4

49′ ⏸️ ENTRETIEMPO Finalizan los primeros 45 minutos. El marcador sigue clavado en cero tras un trámite denso y gris, donde Julián Quiñones ha pesado muy poco en ataque. La exigente afición local despacha al Tri rumbo a las regaderas con un sonoro y generalizado abucheo. 6.0

47′ 💨 PERDONÓ EL TRI Arranque vertiginoso en el complemento. Jesús Gallardo rompe líneas, se interna con decisión en el territorio enemigo y saca un disparo violento buscando el primer poste, pero el impacto se va completamente desviado de la valla coreana. 6.4

50′ ⚽ ¡GOL DE MÉXICO! ¡Luis Romo rompe el cero! El guardameta Kim Seung-gyu comete un oso monumental al chocar con su propio central y soltar la de gajos en un centro de trámite; Romo, atento a la cortesía, mete una volea directa al fondo de la red desierta. ¡Estalla el Estadio Guadalajara! 7.6

51′ 🏹 REACCIÓN Golpe durísimo para la causa coreana. El estratega asiático ordena adelantar las líneas de inmediato y meterle una velocidad extra a la circulación del esférico con la urgencia de pescar el empate por la vía rápida. El partido se abre. 6.1

53′ 📊 HISTORIAL Estadística pura: la escuadra mexicana ostenta un sólido balance de 15 victorias, 3 empates y sólo 5 derrotas en la historia de los Mundiales cuando golpea primero. Además, tres de sus últimas cuatro aperturas de marcador en la máxima justa han sido ante rivales de la AFC (Arabia Saudita en 2022 y Corea en 2018 y 2026). 📋

56′ 🟨 SEGUNDA AMARILLA La desesperación empieza a jugarle en contra al cuadro asiático. Paik Seung-Ho es amonestado tras una entrada temeraria producto de la frustración por no poder romper el bloque azteca. 5.7

59′ 📊 GARANTÍA GUADALAJARA ¡Histórico! Con este tanto se mantiene la racha: en los 19 partidos mundialistas disputados en Guadalajara jamás se ha registrado un empate 0-0. Es la mayor cantidad de juegos para una sede invicta de roscas en la historia del torneo, superando a Montevideo (18). 📋

61′ 📉 POCA CLARIDAD Los números no mienten: Corea del Sur registra un raquítico 0.15 de Goles Esperados (xG) y todavía no contabiliza un solo remate directo al arco defendido por México. Nula pegada de los «Guerreros Taeguk». 6.0

63′ 📊 «NO ERA PENAL» México ha ganado 8 de sus últimos 10 duelos mundialistas tras abrir el marcador. ¿Su última derrota tras ir ganando? Aquel fatídico partido de octavos de final en 2014 contra los Países Bajos. 📋

65′ ⏱️ ENFRIANDO EL JUEGO Los futbolistas coreanos reclaman airadamente al árbitro central argumentando que el Tri está haciendo demasiado tiempo al reanudar las acciones a balón parado. El partido entra en un terreno espeso. 6.2

67′ 🥤 REHIDRATACIÓN Llegamos al segundo parón obligatorio para refrescarse. Escenario diametralmente opuesto al del primer tiempo: esta vez no hay abucheos, sino una auténtica fiesta en la tribuna tapatía con el Tri mandando en la pizarra. —

70′ 🔄 MOVIENDO PIEZAS Modificaciones al por mayor. Por México ingresan Obed Vargas y Orbelín Pineda en lugar de Bryan Gutiérrez y el goleador Luis Romo. Por el bando surcoreano, Eom Ji-sung y Yang Hyeon-jun sustituyen a Seol Young-woo y Kim Moon-hwan. —

73′ 🧱 SIN IDEAS Sigue el auténtico atasco en el mediocampo asiático. Corea necesita urgentemente que aparezcan las genialidades de Lee Kang-In o la distribución de Hwang In-Beom, pero el muro defensivo mexicano está impasable. 6.3

76′ 🧤 ¡PARADÓN DE KIM! ¡Se salvó Corea! Julián Quiñones saca un centro quirúrgico al segundo palo; Raúl Jiménez la baja con clase en el área chica y mete un frentazo a quemarropa, pero el arquero Kim Seung-gyu reacciona con unos reflejos felinos brutales para mandar a córner y redimirse de su error. Era el segundo del Tri. 7.3

82′ 🥊 CONTRARELOJ Se abre el encuentro en la recta final del tiempo reglamentario. Corea del Sur intenta quemar sus últimas naves empujando con todo, pero no logra generar la fuerza necesaria para doblegar el arco de Raúl Rangel. El Tri aprovecha los espacios y da la sensación de estar más cerca del segundo que los asiáticos del empate. 6.4

84′ 🔄 AL CAMPO EL ‘CHINO’ Javier Aguirre refresca la ofensiva en el ocaso del partido. Abandona la cancha Julián Quiñones tras un esfuerzo importante en ataque, permitiendo el ingreso de César ‘Chino’ Huerta para explotar las bandas con velocidad. —

85′ 🚀 ¡MISIL DE OBED! ¡Vuela Kim Seung-gyu! Santiago Giménez pelea una pelota que queda muerta en la frontal del área; Obed Vargas la prende de primera con una volea teledirigida al poste izquierdo, pero el arquero surcoreano se estira de forma extraordinaria para evitar el golazo del Tri. 7.2

86′ 📊 DATO DE VETERANÍA Con 31 años y 13 días, Luis Romo se mete a la historia como el segundo jugador mexicano de mayor edad en anotar en su debut mundialista. El récord absoluto le sigue perteneciendo a Ricardo Peláez, curiosamente también ante Corea del Sur en Francia 1998, anotando con 35 años y 91 días. 📋

88′ 🧤 ¡MILAGRO DE TALA! ¡San Raúl Rangel en el fondo! ¿Cómo no entró eso? Cho Gue-sung remata a quemarropa a escasos metros de la portería y el guardameta mexicano se viste de héroe nacional firmando una doble atajada milagrosa sobre la línea, al más puro estilo de Dudek en Estambul. La jugada del partido que vale tres puntos de oro. 7.8

90′ ⏱️ RECTA FINAL El cuarto árbitro levanta el tablero electrónico en Zapopan: se añadirán 6 minutos de compensación. La tensión se corta con un cuchillo en las gradas mientras México busca sellar su boleto directo a la ronda de 32. —

92′ 🚨 AVISÓ COREA ¡Se salvó el Tri de milagro! Kang-In Lee cuelga un servicio preciso al corazón del área; el zaguero Lee Han-Beom gana la posición incómoda y saca un frentazo picado que pasa rozando el poste derecho de Rangel. El defensor se lleva las manos a la cabeza. 6.5

94′ 📐 DRAMA AL CIERRE Tiro de esquina para el cuadro asiático, que vuelca a todos sus hombres al ataque, incluido su guardameta rondando el área mexicana. La afición local unifica sus voces pidiendo el silbatazo final del encuentro. 6.0

96′ ¡OTRO DRAMA MÁS! La zaga mexicana revienta el último córner y se decreta el final. ¡México derrota 1-0 a Corea del Sur! Con este resultado trabajado, el combinado azteca asume el liderato absoluto en solitario del Grupo A y asegura matemáticamente su presencia en la ronda de eliminación directa en su propia tierra. 7.0

97′ 🏁 FINAL DEL PARTIDO 🔊 SILBATAZO FINAL ¡Se acabó en Guadalajara! El colegiado hace sonar su silbato decretando el final del encuentro. Con el solitario gol de Luis Romo en la parte complementaria, México firma un triunfo sumamente trabajado ante unos Guerreros Taeguk que reaccionaron muy tarde. El Tri amarra su pase a la siguiente ronda. 7.0

FT 🎉 CLASIFICADOS ¡Objetivo cumplido! El combinado coanfitrión cumple ante su gente y se convierte oficialmente en la primera selección clasificada a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre festejan con euforia en la cancha del Estadio Akron. 🇲🇽