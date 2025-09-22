El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Tatum Paxley e Izzi Dame (***) Trick Williams y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (*** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) retuvo ante Tyler Breeze (***) Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria vencieron a Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

Oba Femi defenderá el Campeonato NXT ante Trick Williams, quien pondrá al mismo tiempo en juego el Campeonato Mundial TNA. El vencedor no solo saldrá con ambos cinturones, sino que además se ganará el derecho de defender el título de NXT ante Ricky Saints en No Mercy, el 27 de septiembre. Esta lucha marca una escalada directa en la rivalidad entre NXT y TNA, que hasta ahora había estado latente pero ahora explotará con consecuencias reales. ¿Quién saldrá del ring con ambas preseas?

Candice LeRae y Lainey Reid se enfrentarán en la final del torneo para determinar la retadora número uno al Campeonato Femenil WWE Speed. La ganadora se medirá con Sol Ruca en No Mercy.

Además, Lexis King y Myles Borne tendrán un Lights Out Match, el cual promete mucha violencia.