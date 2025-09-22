► La familia Hart en la lucha libre de 2025

A día de hoy, ¿cuánta influencia tiene la familia Hart en la lucha libre profesional? Uno de sus integrantes expresa sus pensamientos. Hablamos de Ross Hart, hermano de, entre otros, Bret y Owen. También fue luchador, además de desempeñar otros roles en el negocio, pero nunca tuvo tanto éxito como ellos.

“Creo que sí, todavía se siente. El reconocimiento a algunas de nuestras luchas pasadas, la atención que ha recibido Bret y, por ejemplo, el torneo que AEW tiene a nombre de Owen me parece algo grandioso y muy gratificante.

Natalya sigue haciéndolo muy bien en WWE y además tiene un libro próximo a salir.

Mi sobrino Harry también está teniendo mucho éxito en Japón; le encanta la cultura, el estilo de vida y el estilo de lucha de allá. Estoy muy feliz por su éxito, aunque me gustaría verlo triunfar en grande otra vez en Norteamérica. En WWE tuvo un par de etapas decepcionantes, siento que fue mal manejado y hubo mucho potencial desperdiciado. Tal vez en AEW podría encajar muy bien, porque es un gran luchador técnico, domina el estilo de sumisiones y grappling. Aun así, mantiene una buena base de fans en MLW y la NWA. Yo realmente quisiera verlo en una empresa grande de nuevo.”

En general estoy muy contento con los reconocimientos que nuestra familia ha recibido, ya sea por documentales, homenajes o tributos. En su mayoría han sido cosas muy positivas.

Mi padre dejó un legado enorme como promotor y entrenador. Y mi madre también rompió barreras dentro de la industria, fue la primera mujer en nuestra familia en involucrarse de lleno en la lucha libre.

La lucha tocó a todos los miembros de mi familia de distintas maneras, pero en todos los casos nos hizo mejores personas de una u otra forma.”