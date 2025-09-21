WWE NXT 23 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver WWE NXT 23 de septiembre 2025 | Oba Femi vs. Trick Williams
Este martes 23 de septiembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► El pasado martes en WWE NXT

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Tatum Paxley e Izzi Dame (***)
  2. Trick Williams y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) retuvo ante Tyler Breeze (***)
  4. Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria vencieron a Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx (*** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 23 de septiembre 2025

Cobertura y resultados WWE NXT 23 de septiembre 2025 | Oba Femi vs. Trick Williams
WWE NXT 23 de septiembre 2025.

Para el episodio del martes está confirmado el siguiente cartel:

  • CAMPEONATO NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi (c) vs. Trick Williams (c)
  • LIGHTS OUT: Lexis King vs. Myles Borne
  • FINAL DEL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Candice LeRae vs. Lainey Reid.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 23 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida

 
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.


LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos