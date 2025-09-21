WWE NXT 23 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

► El pasado martes en WWE NXT
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Tatum Paxley e Izzi Dame (***)
- Trick Williams y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (*** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) retuvo ante Tyler Breeze (***)
- Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria vencieron a Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx (*** 1/2)
► Cartelera WWE NXT 23 de septiembre 2025
Para el episodio del martes está confirmado el siguiente cartel:
- CAMPEONATO NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi (c) vs. Trick Williams (c)
- LIGHTS OUT: Lexis King vs. Myles Borne
- FINAL DEL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Candice LeRae vs. Lainey Reid.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 23 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.