NJPW: Hiroshi Tanahashi en aparición especial con Freedoms

Hiroshi Tanahashi sigue su camino hacia el retiro, dándose la oportunidad de presentarse en varias empresas luchísticas.

► Hiroshi Tanahashi llegará a Freedoms

En esta ocasión, la superestrella y también presidente de New Japan Pro Wrestling hará acto de presencia en la empresa independiente Pro Wrestling Freedoms.

Tanahashi será parte de la función «Once in a Lifetime» que tendrá lugar en el  Tokorozawa Sakura Town Japan Pavilion Hall A de Saitama. La función se llevará a cabo el 6 de noviembre.  Se anunció oficialmente que Hiroshi Tanahashi participará en un combate especial por parejas haciendo equipo con Jun Kasai para enfrentarse a Toru Sugiura y Tomoya Hirata. No se reveló si la lucha se dirimirá en modalidad death match, especialidad en Freedoms.

Desde el anuncio de su retiro, el «Ace of Universe«, en el camino a su jubilación se ha presentado en empresas de la escena nipona como Just Tap Out (TAKATaichiMania IV), Dragon Gate (Kobe Pro-Wrestling Festival 2025), DDT Pro Wrestling (Wrestle Peter Pan 2025); así como de la escena internacional como RevPro (13 Year Anniversary Show) y AEW (Dynamite y Forbidden Door). Su última lucha está programada para Wrestle Kingdom 20 en el Tokyo Dome el 4 de enero de 2026.

 

 

