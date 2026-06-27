WWE se presenta en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita, coliseo con capacidad para 30,000 aficionados.

► En el pasado Night of Champions 2025

Las luchas presentadas fueron:

KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***) PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***) Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***) QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk (*** 1/2)

► Este domingo en WWE Night of Champions 2026

Después de que Gunther derrotara a Seth Rollins en WrestleMania 42, Paul Heyman quedó en deuda con él, así que le prometió una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE, la cual fue cobrada en Clash in Italy. Sin embargo, Gunther cayó de manera polémica ante el campeón Cody Rhodes, quien le ofreció una revancha. Gunther aceptó, pero con una condición: Sami Zayn sería el réferi especial. La lucha se celebró el 19 de junio, pero volvió a terminar en controversia cuando Zayn realizó una cuenta de tres excesivamente rápida que permitió a Rhodes retener el campeonato. Tras una fuerte discusión entre Rhodes, Gunther, Zayn y Nick Aldis, Rhodes exigió que la lucha se reiniciara. Aldis aceptó, pese a las protestas de Zayn. La contienda concluyó sin resultado después de que Zayn atacara a ambos. Posteriormente, Gunther exigió una nueva oportunidad titular, mientras que Rhodes aseguró que quería derrotar tanto a Gunther como a Zayn, solicitando una lucha de Triple Amenaza. Finalmente, Nick Aldis hizo oficial la lucha, que engalanará la edición 2026 de Night of Champions.

El cartel de WWE Night of Champions: Riyadh es: