SmackDown: Giulia venció a Kiana James

Esta noche, en la sexta lucha de SmackDown rpesentada por WWE, vimos cómo Giulia logró vencer a Kiana James.

► Momentos clave

Giulia comenzó dominando el combate, pero antes de la pausa comercial Kiana James logró equilibrar las acciones. Tras un intercambio de golpes, Giulia recuperó el control, aunque James la frenó con unas patadas voladoras.

Más adelante, Giulia conectó unas tijeras giratorias, una bota al rostro y un Saito Súplex para una cuenta de dos. Giulia subió a la cuerda superior, pero James la hizo caer y la castigó con un Falcon Arrow.

James bloqueó un rodillazo de Giulia y respondió con un powerbomb. Luego cargó a Giulia sobre sus hombros y subió a las cuerdas buscando un Samoan Drop, pero Giulia la sorprendió con una huracarrana con powerbomb.

Giulia conectó un rodillazo y remató a James con un Northern Lights Bomb para conseguir la victoria. Después del combate, Blake Monroe apareció y atacó a Giulia.